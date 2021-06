Bílek o odchodech opor: Nadešel čas. U Brabce jsou dál obě varianty

Start do nové sezony zahájil Michal Bílek s kádrem třiatřiceti jmen, který by se měl už jen zužovat. „Určitě se nedají nějaké další velké příchody očekávat,“ říká trenér Plzně, která se bude chtít rehabilitovat na domácí i mezinárodní scéně.

Viktoria do toho řízla. Vedle Davida Limberského si místo v kabině vyklidili třeba i Zdeněk Ondrášek či Radim Řezník, jednou nohou pryč je i reprezentační stoper Jakub Brabec. „Prostě nadešel čas k určitým změnám,“ glosuje to šestapadesátiletý kouč.

Proč jste se rozhodli už po necelé jedné sezoně ukončit spolupráci se Zdeňkem Ondráškem?

„Ondrášek dostal svolení hledat si nový klub také z toho důvodu, že se vrací z hostování Tomáš Chorý. Měli bychom tři podobné útočníky, proto jsme se rozhodli Ondráška uvolnit.“

Znamená to, že nenaplnil očekávání?

„Tak já jsem tu byl jen necelý měsíc, ale od všech útočníků se očekávají góly. Měl dobrý začátek, pak se před něj dostal Beauguel, který svou šanci chytil. Kobra přestal pravidelně nastupovat, bylo to pro něj těžké. Tohle bude pro obě strany nejlepší řešení.“

Skončil také David Limberský, s kterým máte bohatou historii. Řešili jste to spolu?

„Je pravda, že Davida jsem trénoval v Plzni a pak jsem si ho vzal s sebou i do Sparty, měl jsem ho i v národním týmu. Udělal úžasnou kariéru a rozhodl se ji na vrcholové úrovni ukončit. Je potřeba to respektovat a poděkovat mu za všechno, co pro plzeňský i český fotbal udělal. Klobouk dolů.“

Stejné rozhodnutí padlo i v případě Radima Řezníka, který zde strávil deset úspěšných let. Bylo to složité?

„Další hráč, který tady zanechal výraznou stopu a odvedl pro Plzeň výbornou práci. Prostě nadešel čas k určitým změnám, proto jsme se rozhodli, že tady už působit nebude.“

Agent Jakuba Brabce během jara říkal, že po sezoně z Plzně odejde. Počítáte s ním ještě, nebo stavíte tým už bez něj?

„Ve hře jsou obě varianty, uvidíme, co se stane v nejbližších dnech. Pokud na něj bude nějaká nabídka ze zahraničí, klub o tom asi bude jednat. Pokud ne, samozřejmě s ním dál počítám.“

Na startu přípravy máte hodně široký kádr. Dá se říct, že je už směrem dovnitř uzavřený?

„Je pravda, že v něm je třiatřicet hráčů, vrátilo se několik hráčů z hostování. Přišli Pachlopník, Mosquera a čtyři hráči z druhé ligy... Teď budeme deset dní v tomto složení pracovat a pak jej zúžíme tak, aby na soustředění do Rakouska odjel už zúžený kádr – dvacet hráčů plus tři brankáři. Jestli se ještě něco nestane, teď nemohu vyloučit, ale určitě se nedají nějaké další velké příchody očekávat.“

Co novým hráčům říkáte?

„Mosquera už delší čas prokazuje vysokou výkonnost, je to velmi nebezpečný hráč směrem dopředu, rychlý, důrazný, hraje dobře hlavou a má dobré zakončení. Ondra Pachlopník je mladý, perspektivní kluk, nabitej energií. Věřím, že se zde bude chtít prosadit a že se mu to podaří. Je to hráč do budoucnosti. Pernica, Hlavatý a další zvýší konkurenci.“

A co čtyři hráči z druhé ligy – Marián Tvrdoň z Ústí, Modou Ndiaye z Táborska a Dominik Kříž s Adamem Alexandrem, kteří spadli s Vyšehradem dokonce do třetí? Mají vůbec reálnou šanci se v kádru udržet?

„Jsou to perspektivní kluci, uvidíme, jak se budou prosazovat na nejbližších trénincích a přípravných zápasech. Určitě šanci dostanou. Uvidíme, zda se prosadí, nebo pro ně bude lepší jít někam, kde budou pravidelně hrát.“