Tvrdík o Slavii: Sima skoro jistě odejde, na Krmenčíkovi pracujeme

Fotbalová scéna je nyní zaměřena na reprezentační EURO, nicméně kluby v Česku už startují přípravu na novou sezonu. Chystá se i Slavia, šampion tří uplynulých ročníků FORTUNA:LIGY. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík v rozhovoru pro klubovou televizi nastínil plány celku, který by rád znovu nakoukl do Ligy mistrů. Co chystá na hráčském trhu? A jaký plán má Slavia s prodejem permanentních vstupenek?

O příchodu Srdjana Plavšiče „Hráče jsme zkoumali už minulou zimu, ale zdál se nám jako relativně drahý, navíc jsme věděli, že by ho Sparta do Slavie těžko uvolnila. Situace se změnila ve chvíli, kdy byl hráč volný a neviděl ve Spartě perspektivu. Sparta nabízela hráči primárně nabídky na přestup do jiného klubu, soustředila se spíš na to, kam ho prodat, možná s výjimkou poslední etapy od příchodu Pavla Vrby. Přistoupili jsme k jednáním ve chvíli, kdy už neměl závazky ke Spartě. Soutěžili jsme o něj i s dalšími kluby. Měl nabídku ze Španělska, mohl se vrátit domů do Srbska. Zlom nastal pro hráče po rozhovoru s našimi trenéry, oni mu vysvětlili, co mu mohou nabídnout. Pravděpodobně nám odejde pravé křídlo, otazníky jsou na levém křídle. Do našeho stylu bude fantasticky zapadat. Pokud by šlo o odchovance Sparty, je to velmi kontroverzní situace, ale u zahraničních profesionálů se to nedá takto posuzovat.“

O Ondřeji Kúdelovi „Ondra je smutný, když vidí na EURO spoluhráče, se kterými mohl hrát. Je v intenzivním kontaktu s našimi právníky, britská justice ještě neodložila jeho případ. Je to jako noční můra, z níž se nemůžete probudit. Když na EURO dostane hráč po červené jeden zápas stop a Ondra za něco, co nelze prokázat, deset... Není pochyb, že ten trest byl politický. Ondra půjde do přípravy. Věřím, že český tým postoupí, tím pádem by to znamenalo, že by Ondra stál pouze třetí a čtvrté předkolo a zahrál si základní skupinu soutěže, kam se probojujeme. To je pro trenéry skvělá zpráva. Naštěstí mohl trest odsedět, aniž by musel být na soupisce pro EURO.“

O jednání s Michaelem Krmenčíkem „Máme trend a dohodu, že budeme komentovat jen uzavřené přestupy. Ale samotný hráč to potvrdil, nemá smysl popírat, že na tomhle transferu pracujeme. Máme o něj zájem, vychází to z pevného přesvědčení trenérského týmu, že má Slavii co nabídnout. O hráče stojíme, jsou s ním v kontaktu naši trenéři. Dali jsme do Brugg nabídku, ti dle mého vyčkávají, jak dopadne na EURO. Pak věřím, že jednání úspěšně dokončíme.“

O hledání stoperů „Je to situace spojená se zraněním Davida Hovorky a stopkou Ondry Kúdely. Primárně řešíme stopery pro třetí a čtvrté předkolo, pracujeme na příchodu hráče, který by měl být dlouhodobou posilou kádru typu Alexandra Baha. Akorát jde o hráče z norské, nikoliv z dánské ligy. Jsme v kontaktu s klubem, doufám, že se jeho příchod podaří dotáhnout. Bojujeme o to, kdy přijde, aby se mohl účastnit soustředění.“ (podle všeho se jedná o Sheriffa Sinyana z norského Molde)

O udržení Simona Deliho „Simon nám na jaře strašně pomohl, ale náklady na jeho kontrakt jsou enormní. Spíš je to na samotném hráči, zda dostane někde takzvaně neodmítnutelnou nabídku, nebo se domluví se Slavií na kontraktu, který bude odpovídat ekonomickým možnostem klubu. Simon má čas do konce měsíce nám říct, zda je jeho pozice ke kontraktu neměnná. To, co mu dávají Bruggy, mu nejsme schopni dát, to tak je. Nejsme belgický klub.“

O odchodu Abdallaha Simy „Je reálné, že odejde. Jednáme cestou jeho agenta nebo napřímo se šesti zájemci. Dva jsou z Premier League, dva z Francie, jeden z Německa, jeden z Itálie. Považuji jeho transfer za velmi pravděpodobný. Kdy odejde, neumím v téhle chvíli odpovědět, transfery jsou zpožděné tím, že se hraje EURO. K odchodu může dojít spíš v srpnu na konci přestupového období. Ale je skoro jistota, že Slavii opustí.“

O přestupu Petera Olayinky „Peter je hráč, co odvedl ve Slavii fantastickou práci, dostává se do věku, kdy by si transfer zasloužil. Máme nabídku, která nás zatím neuspokojuje, buď se navýší, nebo přijdou další. Umíme si představit, že s jeho transferem v průběhu léta budeme souhlasit.“

O stavu Ondřeje Koláře „Ondrův odchod považuji za vysoce nepravděpodobný, odmítli jsme nabídku blížící se deseti milionům eur. Adrenalin ho v závěru sezony napumpoval tak, že ročník dochytal. Jakmile vstoupil do fáze volna a rehabilitace, objevila se u něj řada souvisejících zranění s tím, co se mu stalo ve Skotsku. Špatně spí, bolí ho záda, má poměrně hodně potíží. Podrobil se i lehčím chirurgickým zákrokům. Už se ale dal do pořádku, těší se na přípravu a chtěl by si zahrát Ligu mistrů. Ondra u nás zůstane.“