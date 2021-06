Jílek po návratu do Sigmy: Změníme mentalitu, nechceme bránit stav 1:0

Říká se, že není dobré vstoupit podruhé do stejné řeky, ale vy jste se do Olomouce těšil...

„Určitě se mi sem chtělo. Doba, kterou jsem trávil bez fotbalu a trénování, byla poměrně dlouhá. Vracím se do známého prostředí mezi lidi, se kterými nás pojí přátelství, a do klubu, který mi přirostl k srdci. Tím to mám ulehčené, o to víc jsem se do Sigmy těšil.“

Kádr se dost proměnil, že?

„Z velké většiny. Hráče, kteří tvořili základ úspěšného mužstva v minulých letech, bychom spočítali asi jen na prstech jedné ruky. Ale nevnímám to jako handicap. Ani to, že jsem tady ještě nedávno pracoval, nevidím jako nevýhodu.“

Jaké máte ambice?

„Jedna věc je předsezonní očekávání, druhá věc jsou cíle – ty jsou na vedení. My máme vnitřní cíl směrem k mužstvu takový, že chceme vybudovat herní tvář, být něčím charakterističtí, o něco se opřít. Jde nám taky o proces zdravého nastavení kabiny. Věřím, že když se to povede, výsledky přijdou. Nebo ještě jinak: nebude existovat zápas, do kterého bychom nešli s cílem vyhrát, ať už budeme hrát proti komukoli.“

Ani od vedení, které vám přivedlo posily, jste neslyšel cíle?

„Snažíte se ze mě dostat nějaké konkrétní umístění, ale my jsme se o tom fakt ještě nebavili, je teprve začátek přípravy. (úsměv) Nejdříve musíme poznat sílu mužstva, pak nastavit proces a vytvořit dobré mužstvo. Až potom se uvidí, na co to bude stačit.“

Klíčem k lepšímu umístění je minimálně zvládat dobře rozehrané domácí zápasy a tak často neremizovat...

„Pokud by na to existoval nějaký jednoduchý recept... Je to o klimatu a mentalitě kabiny. Je potřeba nastavit hlavy víc na to, že nechceme bránit stav 1:0, ale přidat další branku a utkání rozhodnout. Občas mi v minulé sezoně přišlo, že kluci byli s výsledkem uspokojení, to vás pak většinou doběhne. V takových chvílích je to o hlavě, nastavení, komunikaci, emocionalitě.“

S posilami jste spokojen?

„Udělal se kus práce. Po sezoně se volalo po útočníkovi a Laďa Minář udělal skvělou práci, protože nepřišel jen jeden, ale dokonce dva. Co se týče Vaněčkovy a Růskovy typologie, mužstvo je díky nim vyvážené. Vzroste konkurence. Ale není to samozřejmě jen o nich, je to o hře celého týmu.“

Oba jste si vybral?

„Konzultovali jsme je, komunikovali jsme s Laďou o obou. Jsem spokojený.“

Zpátky je Jemelka, další top jméno do obrany...

„Je ale k tomu potřeba přistupovat tak, že je v současnosti zraněný. A nemyslím si, že návrat je záležitost týdne. Musí se doléčit. Navíc víme, že by rád do zahraničí, takže jsme připraveni na obě varianty. Samozřejmě že kdyby Jemelka zůstal, měl by stoprocentně pro mužstvo přínos, byl by to takový bonus. Co se týče dalších jmen, nechceme jen tak střílet do tmy. Prioritou byl útočník, což se podařilo, navíc Tonda Růsek může alternovat i jinde. Dále jsme chtěli posílit pozici defenzivního záložníka, což Honza Sedlák taky splnil. Bavíme se ještě třeba o doplnění křídelní pozice, ale musí to dávat smysl.“

Sedlák asi nebude druhý Kalvach, ale sbíráním míčů a rychlýma nohama je ve středu hřiště platný.

„Řekl jste to přesně. Máme tam jen Greššáka, tím pádem nám trochu chybí variabilita. Navíc Greššák má přesah i na stopera, takže jsme chtěli klasickou šestku. Když jste zmínil Kalviho, tak sehnat v Česku takhle herní šestku je prakticky nemožné. Zaměřili jsme se tedy na tyto základní parametry: charakter, pracovitost a dynamika. To Sedlák splňuje. Díky rychlosti je použitelný do presinkových věcí, do odpovědnosti, do zpevnění obranného trojúhelníku. Má co nabídnout. Ano, má i slabší věci, ale na těch budeme pracovat. Přednosti však převažují, těmi nás přesvědčil. Za mě je hrozně důležitá ta postupná obměna kabiny. Všichni tři hráči dodají jiné impulzy, jiné vazby. Na tuhle strunu jsme trochu chtěli hrát. Očekávám, že se to projeví v pozitivním duchu.“

Ještě k těm stoperům. Byl jste zvyklý na rychlé a konstruktivní duo Jemelka, Radakovič, které pomáhalo s výstavbou hry i vytlačováním, hrálo náročně. Teď na vás ve zkušeném Hubníkovi s Benešem čeká typologicky úplně jiná dvojice, nemáte trochu obavy, že to ve vašem způsobu hry může trochu haprovat?

„Může i nemusí. Oba jsou typologicky jiní hráči než ti, kteří tady byli dřív. Ale není to jen o rychlosti lokomoční, navíc je tady ještě Poulolo a Štěrba. Hubňa s Benym mají přednosti spíš v defenzivě, ale budeme pracovat i na konstrukci. Na druhou stranu zase nejsme sebevrazi, abychom je nutili do něčeho, co jim není vlastní. Musíme mít pud sebezáchovy, abychom neohrozili sami sebe. Co se však týče toho vytlačování, z toho určitě neubereme. Chceme hrát aktivně, Sigma by tak měla vypadat. Pak už je to o taktické připravenosti a koncentraci, aby byli hráči pozorní v každé desetině vteřiny. Někteří možná někdy žehrali na to, že jsou díky své dynamice schopni nějakou ztrátou doběhnout, ale dneska už je extrémně důležitá ta první myšlenka.“

S tím souvisí i brankář Mandous, na kterého Slavia poslala vylepšenou nabídku. Mít a nemít takhle specifického gólmana je pro vás asi taky zásadní věc, ne?

„Rozehrávka je Mandyho předností, proto rozumím zájmu Slavie. Ale nemyslím si, že by Matúš Macík nebyl adekvátní náhradou. Je samozřejmě typologicky úplně jiný a ještě ho budu potřebovat víc navnímat, ale přijde mi zajímavý. Do budoucna určitě může prokázat svou kvalitu a prosadit se v české lize jako Aleš.“

Jak jsou na tom hráči kondičně po dovolené?

„Testy nás teprve čekají, takže zatím bych si to netroufnul hodnotit. Spíš jsem se zatím zaměřil na to klima uvnitř, snažím se navnímat hráče charakterově. Pro mě je obrovsky důležité, aby sem na stadion hráči vždycky přišli s touhou odvést maximum v tréninku i v zápase. Tohle je tady potřeba nastavit a dlouhodobě v tom pokračovat.“

Jak bude chybět špílmachr Houska?

„Pro Olomouc to byl dlouhé roky nepostradatelný hráč, ale zase je to aspoň příležitost pro další. David tady měl svou pozici pod palcem, což nemyslím hanlivě, prostě si ji obhajoval výkonností. Konkurenti se přes něj těžko dostávali, teď se aspoň otevírá prostor pro další. Máme Slaměnu, s Gonzálezem počítáme do středu, je tam i Daněk s Breitem. Všichni jsou typologicky jiní, díky tomu máme slušný výběr. Davidovi přeju, ať si co nejdřív najde klub odpovídající jeho představám.“

Počítáte i s odchovanci, kteří se vrátili z hostování v Prostějově? Od vašeho odchodu udělali pokrok.

„Bylo by špatné, kdyby za dva roky neudělali pokrok. (úsměv) Ať už Matoušek nebo Zlatohlávek měli ve druhé lize docela dobrou minutáž. Zlatohlávek zapracoval hodně na silové připravenosti, dřív byl subtilní, samá ruka a noha, dnes je osvalený. Je vidět, že druhá liga mladým pomáhá. To samé Kuba Matoušek, který se prosazoval díky své dravosti a drzosti. Byl efektivní a gólový. První liga je však skok, nikde není psáno, že mu to takhle bude střílet i tam. Ale stoprocentně příležitost dostanou.“

Kdy kádr zúžíte?

„Víceméně bychom chtěli mít jasno do herního soustředění v Polsku, tam proběhne největší technicko-taktická část přípravy. Máme nějakých dvacet dní na to, abychom kádr vyselektovali a odjeli tam se zúženým týmem. O konkrétním počtu se ještě budeme bavit, těžko teď budu střílet nějaké číslo. Uvidíme, jak budou hráči vypadat. A pak taky bude na zvážení, zda by pro dvacátého hráče kádru nebylo lepší hrát někde jinde pravidelně. Teď nejsem schopný říct, jestli nás bude osmnáct nebo dvacet.“

Mimochodem, skousl jste, že jste pro Sigmu nebyl první volbou na uvolněnou pozici trenéra?

„Nemám co kousat. S Laďou Minářem jsme se o tom bavili, ještě když jsem byl ve Spartě. On měl už tehdy nějakou vizi, myšlenku, filozofii, je to jeho práce, jako sportovní manažer je za to zodpovědný. Já byl připravený a není podstatné, zda jsem byl na nějakém seznamu číslem jedna nebo pět. Teď už je to jedno.“

V prvním kole jedete na Letnou, kde můžete ukázat, že Sparta udělala vaším odvoláním chybu...

„Takhle to vůbec nevnímám. Nemám to vnitřně postavené tak, že bych chtěl všem ukázat, že jsme schopni udělat úspěch. Sparta se vydala nějakou cestou, udělala tenkrát rozhodnutí, které je třeba respektovat. První kolo bude pikantnější, ale ona si žije svým životem a my se zaměřme jen sami na sebe. Žádná satisfakce nebo něco takového. Ve třetím kole nás navíc čeká venku i Slavia, takže los je zajímavý. Schválně neříkám složitý, ale zajímavý, protože aspoň můžeme ukázat, jak jsme připraveni.“