Živo kolem Tetteha! Sparta jedná o prodeji, kolik milionů je ve hře?

Papírově je stále hráčem Sparty, to by se ovšem v případě útočníka Benjamina Tetteha mohlo v brzké době změnit. Podle informací redakce iSport.cz totiž letenský klub vyjednává s tureckým Malatyasporem, kde ghanský fotbalista v minulé sezoně hostoval, o tvrdém transferu. Pražané by mohli za rodáka z Accry vyinkasovat zhruba dva miliony eur, tedy přibližně 50 milionů korun. Samotný Tetteh by se setrvání v Malé Asii nebránil.

Když Benjamin Tetteh loni v září opouštěl Letnou, Sparta za jeho roční hostování v Malatyasporu vyinkasovala 20 milionů korun. Součástí dohody byla i opce na přestup ve výši 100 milionů korun. Tu se turecký klub rozhodl po uplynulé sezoně neuplatnit, o vytáhlého střelce ovšem zájem má.

I proto nyní probíhá mezi oběma kluby jednání o trvalém přestupu. Na Spartě se totiž s Tettehem nadále nepočítá a vzhledem k tomu, že má v klubu smlouvu už pouze na rok, je prodej pro pražský celek preferovanou variantou.

„Kluby se baví o podmínkách, za jakých by bylo možné transfer zrealizovat. Samotný hráč by se pokračování v Turecku nebránil, ve Spartě svou budoucnost nevidí,“ potvrdil zdroj obeznámený s průběhem námluv.

Podle informací iSport.cz se v případě Tetteha hovoří o částce zhruba dva miliony eur, tedy přibližně 50 milionů korun. K tomu by se ovšem mohly připočíst i různé bonusy a především procenta z případného dalšího prodeje. Je tak pravděpodobné, že by v budoucnu do sparťanské pokladny dotekly i další miliony.

Ačkoli má třiadvacetiletý fotbalista s rudými platný kontrakt ještě na rok, letní přípravu pod vedením Pavla Vrby nezahájil. Na vině jsou totiž drobné zdravotní problémy. Tetteh proto strávil poslední dny doma v Ghaně, v ideálním případě by se odtud přesunul rovnou zpátky do Turecka.

Během ročního hostování si v tureckém klubu vybudoval pevnou pozici, pravidelně nastupoval v základní sestavě. Ročník uzavřel s bilancí třiatřiceti startů, šesti branek a šesti asistencí.

Sparta se Tettehově prodeji nebrání i proto, že má pozici útočníka solidně vyfutrovanou. Vrba bude v nové sezoně spoléhat na Adama Hložka, důležitou roli by měl mít i Lukáš Juliš. Z hostování se pak vrátili Matěj Pulkrab s Václavem Drchalem, přičemž hlavně druhý jmenovaný zatím v letní přípravě vypadá velice zajímavě.

Paralelně s tím se Sparta stále nevzdala možnosti, že by kádr posílil i reprezentační střelec Michael Krmenčík. Tahle varianta se ale momentálně příliš reálně nejeví. Letenští by totiž preferovali hostování, zatímco konkurenční Slavia poslala do belgických Brugg konkrétní nabídku na přestup.