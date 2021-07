Sežeňte elektrikáře, hrajeme s Hradcem! Koubek cepuje nováčka

„Světelná tabule pojede jenom do pěti gólů,“ povídá Jaroslav Kostka. Bývalý fotbalista, který v éře Jozefa Chovance či Františka Straky kopal za dorost Sparty, pozoruje, jak se na stadion trousí borci FC Písek. „Už abyste sehnali elektrikáře,“ zazní od jednoho ze stolů před hotelem OtavArena, kde Kostka dělí provozního. „Po pěti gólech dva hráči dolů, po sedmi tři,“ padají další vtípky. Na sobotní dopoledne se chystá přátelák s hosty z Hradce Králové. Z ligového Hradce. Po čtyřech letech se východočeský tým vrací do nejvyšší soutěže, s novým, zkušeným trenérem Miroslavem Koubkem. „Končíme nejtěžší fázi přípravy,“ říká. Třeba nebude Píseckým, mordujícím se v ČFL, zase tak zle...

Ze hřiště, za nímž teče řeka Otava a nedaleký jez může posloužit místo kádí s ledovou vodou, se ozývají rázné povely. Muž v kšiltovce má všechno pod kontrolu, pozorně sleduje pohyb hráčů. Nejen Hradec, ale i devětašedesátiletý kouč Koubek je zpátky v lize. Nahradil Zdenka Frťalu, který na vlastní žádost odešel k mládeži Teplic, jejich áčko naopak naposledy vedl Koubkův asistent Stanislav Hejkal.

Přehlédnout nejde Adriana Rolka, bývalý ligový obránce ční nad všemi jako stožár. Trenérem brankářů zůstal Tomáš Poštulka. Na čtyřstovky na atletickém oválu následující po tréninku, při němž se blýsknou brankáři, dohlíží kondiční trenér Matěj Rajnoch – bratr bývalého reprezentanta a teď fotbalového funkcionáře. Z povzdálí všechno pozoruje sportovní ředitel Jiří Sabou.

Hradec je v Písku už počtvrté, teď se tam ale znovu chystá na nejvyšší soutěž. „Proč jezdit do Rakouska, tady máme všechno,“ pochvaluje si Koubek. Do mužstva mu přibylo pět nových tváří. Se vším všudy je dotažený přesun talentovaného obránce Štěpána Harazima ze sestupující Opavy, o něhož měl dříve zájem i Baník. Dvacetiletý bek se hned uvedl gólem v přátelském zápase s Bohemians, který Hradec vyhrál 3:1.

Další příchody čekají na finální tečku. Ze Slezska po konci smlouvy dorazil i gólman Vilém Fendrich, který se náramně hodí při zdravotní indispozici jedničky Michala Reichla, z Mladé Boleslavi obránce Jakub Klíma. A ze Slovácka nakonec i dvojka Filip Kubala – Jakub Rezek, zocelená fotbalovou drezúrou jiného náročného trenéra Martina Svědíka.

„Mužstvo, které si to vykopalo je dobré. Ale muselo se doplnit. V kontextu ambicí, které máme, se nám podařilo sestavit tým, který je konkurenceschopný,“ míní Koubek, jehož cílem je v první řadě záchrana. „Ze třinácti čtrnácti ligových hráčů je sedmnáct, osmnáct. Máme slušný útočný potenciál, hráče v předních pozicích, kteří umějí dát gól, podařilo se zvýšit konkurenci ve středu pole i obraně,“ dodává.

Do první ligy se s koučem vrátí i zkušení Jakub Rada nebo Pavel Dvořák, naopak první starty si může připsat obránce Jan Mejdr. Hvězda YouTube, kde mají jeho videa před 92 tisíc odběratelů, či Instagramu. Pávě na něho po tréninku v píseckém sportovním areálu čekají děti a domů si odnesou společnou fotku.

Hradečtí mezitím spustili prodej permanentek, ale fotbalovou euforii si fanoušci neužijí na domácím stadionu, nýbrž v azylu v Mladé Boleslavi. Stejně to zažil východočeský rival z Pardubic, který pro změnu v minulé sezoně po postupu do FORTUNA:LIGY hostoval v Ďolíčku. „Očekáváme, že by na zápasy mohla jezdit tisícovka až dva tisíce fanoušků, pokud to opatření dovolí,“ odhaduje šéf PR a tiskový mluvčí Michal Petrák.

Nejbližší utkání v každém případě uvidí Písek. Světelná tabule zatím funguje...