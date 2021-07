Liberec vsází na mladého Belgičana: neúspěch ve Spartě i specifický styl

Výjimečná cesta, kdekoli dost nevídaná. Oliver Vliegen (22) se před třemi lety sbalil v Anderlechtu, z Belgie si to namířil do Česka a bojoval o šanci ve FORTUNA:LIZE. Teď ji dostal, po dvou hostováních během minulé sezony si ho realizační štáb vytáhl do libereckého A-týmu. Počítá se, že by měl během nadcházející sezony zabojovat pod Ještědem o pozici jedničky.