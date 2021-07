Vrbovi se vrací reprezentanti: Snad to rychle vyladíme. Co řekl k posilám?

Ještě v Praze jste mluvil o tom, že jste s průběhem letní přípravy spokojený. Platí to i po přesunu na soustředění do Rakouska?

„Máme tu ideální podmínky. Jeli jsme se hlavně kvůli zápasům. Potkáváme soupeře, kteří už jsou na úrovni evropských mužstev. Právě proto jsme tady.“

Postupně se vám vrací i reprezentanti, o víkendu už byste měl mít pohromadě takřka celý tým. Jak je to s ohledem na blížící se start sezony důležité?

„Ohromně moc. Čekáme ještě na tři reprezentanty, kteří měli povinnosti v národním týmu (Hložek, Čelůstka, Pešek). Už se těším, až tu s námi budou. Hlavně noví hráči vždycky potřebují prostor, aby poznali prostředí. Věřím, že to všechno vyladíme co nejrychleji.“

Zatím jste přivedli dvě letní posily, obránce Caspera Höjera a křídelníka Jakuba Peška. Dá se kádr směrem dovnitř považovat za uzavřený?

„Rozhodnutí bylo takové, že chceme tým stabilizovat a dát prostor hráčům, kteří tu jsou dlouhodobě i střednědobě k dispozici. Jasně jsme řekli, že pokud budeme doplňovat mužstvo, tak pouze jedinci. Určitě nebyly v plánu nějaké velké změny. V dané chvíli nikoho nehledáme, nikoho ani nemáme konkrétně vytipovaného.“

Co vás nejvíc zaujalo na Casperu Höjerovi?

„Mám rád, když jsou krajní obránci tvořiví. Když dokážou podpořit útočnou fázi a přidají nadstavbu. V tomhle směru nás moc zaujal. Uvidíme, jak zvládne ten přechod, zatím není úplně stoprocentně fit. Věřím, že nám pomůže zejména v ofenzivě, ale obrana je samozřejmě taky důležitá.“ (usmívá se)

Věříte, že jste tímto krokem dlouho nestabilní post levého obránce vyřešili?

„V minulé sezoně jsme museli reagovat i na dlouhodobé zranění Lukáše Štetiny, proto toho třeba Dávid Hancko odehrál hodně na stoperů a tím se možnosti ztenčily. Věřím, že teď tuhle pozici máme dobře vyřešenou.“

Höjer je silný v exekuci standardních situací. Vybrali jste si ho i z tohoto důvodu?

„To je spíš nadstavba. Jak už jsem zmínil, hlavně chceme, aby krajní beci byli tvořiví a dokázali v útočné fázi mužstvu pomoc. To byl hlavní důvod, proč jsme se na něj zaměřili. Ty standardky jsou pochopitelně plus.“