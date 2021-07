Stopeři ve Spartě: kápo Čelůstka i návraty po zranění. Motor nalevo?

Sparta po příchodu Pavla Vrby bavila dopředu. Jenže vzadu to drhlo... Do blížící se sezony chtějí Letenští vstoupit s výrazně vyztuženější defenzivou. Klíčem k pevné obraně je stoperská dvojice. Ve výborné formě se na EURO ukázal Ondřej Čelůstka, zdravotně do pořádku se dostal Lukáš Štetina a snad už i Filip Panák. V záloze navíc číhá mladý Martin Vitík. A co bude s Dávidem Hanckem? Podívejte se na přehled sparťanských stoperů a jejich vyhlídek.