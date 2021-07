Hancko: Konkurence nám může pomoct. Sparťanem se cítím už dlouho

Změnilo se pro vás po definitivním přestupu do Sparty něco?

„Spíš jenom na papíře. Sparťanem jsem se cítil i v době, kdy jsem tu byl na hostování. Kabina i fanoušci mě přijali skvěle, necítil jsem se tu jako cizí hráč. Teď je vše zpečetěné a mohu se těšit na novou sezonu.“

Pokud jde o stoperskou pozici, marodka se prakticky vyprázdnila. Jak důležité to je směrem k blížícímu se startu ročníku?

„Nemyslím si, že je to jen otázka stoperské pozice, ale i dalších postů. Může nám to pomoct. Bude velká konkurence, navíc věřím, že budeme mít na podzim náročný program. V takovém případě bychom mohli rozložit zátěž. Osobně mám rád, když na mě někdo tlačí, posouvá mě to dopředu.“

O Pavlu Vrbovi se ví, že je vyloženě ofenzivní trenér. Jaké to je pro vás jako obránce?

„Byl jsem na to zvyklý už z Itálie. V kariéře jsem většinou měl útočně laděné trenéry. I já jsem tak nastavený. Sice stoper, ale mám rád konstruktivní rozehrávku a podporu ofenzivy. Určitě ale musíme na obraně pracovat. Bude pro nás klíčové, abychom dostávali co nejméně gólů a sbírali čistá konta.“

Právě zlepšená obrana může být klíčem k dalšímu posunu celého mužstva. Berete to trochu jako osobní výzvu?

„Ono to možná souvisí právě s tou ofenzivou. Čím víc se tlačíme nahoru, tím víc tam jdeme s větším počtem hráčů. Vzadu je to potom otevřenější. Asi bychom dokázali víc zápasů uhrávat výsledkem 1:0, ale osobně se mi líbí spíš výhra 4:2. Víc to sedí k charakteru našeho mužstva. V přípravě si ale i za stavu 2:0 či 3:0 říkáme, že to musíme držet vzadu zavřené.“

Trenér na konci sezony nebyl s prací defenzivy příliš spokojený. Je nyní znát, že se jí v rámci přípravy věnujete důkladněji?

„Myslím, že to máme rozdělené tak půl na půl. Jedna část dělá ofenzivní složku, druhá defenzivní, pak se to prohodí. Pracujeme na tom a věřím, že to bude vidět i v ostrých zápasech.“