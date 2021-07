Pavelka o nejtěžší sezoně, Slavii i talentech: Dost jsem se s tím pral

Během dlouhé štace v Kasimpase se opakovaně mluvilo o tom, že by se mohl stát posilou Slavie. Že by mohl zamířit znovu pod kuratelu kouče Jindřicha Trpišovského. Nikdy k tomu ovšem nedošlo, všestranný středopolař David Pavelka se místo toho vrátil na Letnou, tedy do svého mateřského klubu. Sešívaní jsou pro něj nyní úhlavním rivalem.

„Derby samo o sobě je vyhecované, ale už poslední zápasy jsem cítil, že i mezi lidmi, se kterými se znám, bylo větší napětí. Určitě to pro mě je specifické,“ přiznává bez vytáček.

Zatrpklost z toho, že jste se do finálové nominace na EURO nevešel, necítíte?

„To vůbec ne. Nikdy jsem to takhle postavené neměl. Nároďák je pro ty, kteří mají největší formu. Jestli jsem ji já neměl, tak to takhle mělo být. Klukům jsem hrozně fandil, protože jsem věřil, že něco udělat můžou. Ještě o stupínek výš se to dotlačit dalo, ale celkově se mi to líbilo. Hlavně zápas s Nizozemskem byl skvělý.“

Na podzim jste vypadl z nominace pro pozitivní test na covid, který se ale následně ukázal jako falešný. Byla to hlavní příčina, proč se vám pak do reprezentace přivřely dveře?

„Asi to tak možná bylo, ale to je fotbal. Určitě nehledám výmluvy v tom, že tam byly komplikace. Kdybych na jaře předvedl výkony, které by mě vystřelily jinam, tak by mě trenér Šilhavý vzal a stačily by mu dva měsíce na to, aby mě viděl. Nevymlouvám se. Ten rok byl zvláštní, náročný, z osobního hlediska možná nejtěžší v kariéře. Alibi si určitě nedělám.“

Překvapilo vás, že se do nominace nevešel ani Bořek Dočkal?

„Jednoznačně překvapilo. Mnohem víc než moje denominace. Takový hráč by v některých zápasech hodně pomohl. Ať už v kabině nebo přímo na hřišti. Ale trenér je zodpovědný za nominaci, musel si to obhájit. Kluci nakonec došli daleko.“

Ale třeba v závěru čtvrtfinále s Dánskem by se hráč Dočkalovy typologie hodil, že?

„Asi jo, nabízí se to. Byl tam Tonda Barák, který tu úlohu zvládl skvěle, ale ke konci zápasu už to bylo unavené, kluci se vyšťavili. Možná se ta varianta nabízela, ale to je volba trenérského štábu.“

Zůstává pro vás i do budoucna národní tým tématem, nebo se chcete koncentrovat výhradě na Spartu?

„Klubové cíle jsou vysoké, pro mě je to priorita. Pořád se ale neberu za starého hráče. Kdyby přišla pozvánka, určitě bych se nebránil. Teď se ale soustředím jenom na Spartu. Máme před sebou řadu výzev. Evropské poháry, titul...“

Některé věci šly trochu stranou

Na Letnou jste se loni na podzim vracel doslova za pět minut dvanáct, přestup z Kasimpasy se upekl na poslední chvíli. Projevilo se to na vaší formě v první polovině minulé sezony?

„Stoprocentně, prakticky jsem neměl letní přípravu. Moc jsem chtěl, aby ten transfer dopadl. Některé věci šly trochu stranou. Možná jsem si neuvědomoval,