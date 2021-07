Wiesner si říká o základ Sparty před Karlssonem: Věřím, že týmu pomáhám

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Dlouhé roky bojoval se zdravotními problémy, od letošní zimy ale jeho tělo drží. A Tomáš Wiesner z toho náramně profituje. Rychlostně vybavené křídlo Sparty zaujalo už během jara, výbornou formu si přeneslo i do letní přípravy. V pátečním přípravném utkání proti Wolfsbergeru (2:3) vstřelil Wiesner jeden gól a v souboji s Davidem Mobergem Karlssonem o místo v základní sestavě má navrch. „Zápasů už bylo dost, měli jsme šanci se ukázat. Bude záležet na trenérovi, jakou vybere sestavu,“ konstatuje odchovanec Letenských.

V letech 2017 – 2020 naskočil vinou různých zranění pouze do 23 ligových utkání. Obří smůlu odhodil Tomáš Wiesner až poslední zimu. A na jaře to pořádně rozbalil. Ve 14 startech nasázel čtyři góly, přidal tři asistence a patřil k nejlepším hráčům Sparty.

To už byl u týmu trenér Pavel Vrba, jenž přímočarého fotbalistu velice rychle kooptoval do hráčské rotace. Wiesner tuhle příležitost zvedl ze země, velmi dobrou formu si navíc přenesl i do letní přípravy.

„Jsem především rád, že mi drží zdraví. A že mám důvěru trenéra. Cítím se dobře na tréninku i v zápasech. Snažím se dělat maximum pro tým. Věřím, že mu pomáhám,“ hlásil skromně třiadvacetiletý fotbalista.

Pomáhá. A dost výrazně. Nejen během již zmíněného jara, ale třeba i v přípravném utkání s rakouským Wolfsbergem, kdy si vysokou laťku udržel. Na pravém křídle byl velice aktivní, svými náběhy neustále držel soupeřovu defenzivu v pozoru. Dostal se i do koncovky. Napoprvé ještě neuspěl, další příležitost už utaženou pravačkou na zadní tyč proměnil.

„Z gólu mám radost, bohužel ale nevedl k lepšímu výsledku. Věděli jsme, že nás čeká opravu dobrý soupeř, který hrál dva roky po sobě základní skupinu Evropské ligy. Odvedli jsme maximum a nyní víme, na čem musíme před startem sezony pracovat,“ prohodil Wiesner.

Základ před Karlssonem?

Vzhledem k tomu, že trenér Vrba poslal od první minuty na hřiště to nejlepší, nabízí se úvaha, že má Wiesner momentálně do základní sestavy blíž než další pravý křídelník David Moberg Karlsson.

„Nechme to otevřené,“ usmál se asistent trenéra Luboš Loučka. „Tomáš je každopádně v obrovské pohodě, navíc je na tom dobře i kondičně. Pokud tenhle trend udrží, určitě z něj bude plnohodnotný hráč.“

Předbíhat nechce ani samotný hráč. „Zápasů už bylo dost, měli jsme šanci se ukázat. Bude záležet na trenérovi, jakou vybere sestavu,“ upozornil Wiesner.

Oba hráči (a nejen oni) budou mít ještě jednu možnost, jak se předvést trenérům. V pondělí totiž na Spartu čeká generálka proti Dynamu Moskva, která za herním soustředěním v Bad Kleinkirchheimu zatáhne oponu. Pak už přijde na řadu druhé předkolo Ligy mistrů s Rapidem.