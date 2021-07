Sparta: remíza v maskované generálce, na Rapid budou změny

PŘÍMO Z RAKOUSKA | Generálka obvykle slouží k vylapání posledních much. Týmy do ní posílají sestavy, se kterými následně vtrhnou i do ostré sezony. V případě Sparty to ovšem letos neplatí. Ve finálním testu proti Dynamu Moskva (2:2) totiž Letenští nastoupili ve složení, které pro klíčové dvojutkání s Rapidem ve druhém předkole Ligy mistrů určitě dozná změn. „Sestava může být stejná tak ze sedmdesáti procent,“ potvrdil asistent trenéra Zdeněk Bečka.