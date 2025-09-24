Náhradníci Slavie v akci proti Brozanům: trápení Sanyanga, návrat i aktivní Vorlický
V nabušeném kádru áčka Slavie zatím hledají vytížení. Z důvodů aklimatizace, slabší výkonnosti či návratu po zranění ještě některým hráčům chybí vstupenka do základní sestavy, v Brozanech ale hrstka „opomíjených“ dostala příležitost. Jak se na hřišti účastníka třetí ligy při pohárové výhře 2:0 ukázali Youssoupha Sanyang, Emannuel Fully, Muhammed Cham či Tomáš Vlček?
Muhammed Cham
- Odehrané minuty: 45
- Známka Sportu: 6/10
Hvězdný technik, na kterého se brozanští obzvlášť těšili, přišel rozhýbat ofenzivu po půli. Pár přesných pasů na míru rozdal, ale nezdálo se, že nehrál na sto procent. Od bývalého Trpišovského svěřence Daniela Soungoleho pak dostal pořádné přivítání do českého fotbalu – Afričan mu bolestivě roztrhl lýtko. Cham tak alespoň pomohl Slavii jít do početní výhody. Mohl i skórovat, jednou mu domácí vykopli střelu z čáry, pak místo zakončení nahrál na gól Fullymu.
Lukáš Vorlický
- Odehrané minuty: 45
- Známka Sportu: 6/10
Další oživení z lavičky, tentokrát pořádné. Šikovná desítka byla nejnebezpečnějším mužem na hřišti – Vorlický neustále větral třetiligisty, předvedl množství rychlých kliček, sprintů s balonem či elegantních matoucích manévrů tělem. U části z nich si ale vylámal zuby na pevné obraně.
Tomáš Vlček
- Odehrané minuty: 90
- Známka Sportu: 7/10
Zranění se mu ne a ne vyhnout. Hned v první půli schytal kopačku do obličeje a zápas odehrál s krvavým šrámem. Přesto byl ale zřejmě nejlepším ze slávistů. Hlasitě velel zadní linii, instruoval spoluhráče k náběhům. Dvěma parádními dlouhými míči našel Michala Sadílka ve vápně, vždy z toho byl skoro gól. „Nebylo to ideální, ale postup jsme dotáhli,“ usmíval se spokojeně.
Emmanuel Fully
- Odehrané minuty: 90
- Známka Sportu: 6/10
Vzhledem k obrovské převaze svého týmu měl jen minimum práce v defenzivě a směrem dopředu se prakticky nepouštěl. V několika málo soubojích uplatnil svalnatou postavu a až na malé výjimky uspěl. Dvakrát si proti útočníkům pomohl faulem a nabídl soupeři nebezpečnou standardku. Za přerušení rychlého brejku v 91. minutě dokonce viděl žlutou kartu. V samém závěru pak po rohu Brozan uplatnil i velkou rychlost, přesprintoval celé hřiště a do prázdné branky upravil na 2:0.
Jakub Markovič
- Odehrané minuty: 90
- Známka Sportu: 5/10
V dresu áčka se objevil poprvé v sezoně a velkou možnost ukázat své schopnosti nedostal. Celek ze třetí ligy nevyslal jedinou střelu na branku a gólman Slavie nemusel řešit ani žádné další nebezpečné situace. Vzhledem k hlubokému bloku soupeře neměl žádné problémy ani s rozehrávkou a v podstatě jen posouval balon na stopery pár metrů dopředu.
Youssoupha Sanyang
- Odehrané minuty: 88
- Známka Sportu: 3/10
To bylo trápení. Senegalec má opravdu ještě co dělat, aby se na úroveň áčka dostal. Nestíhal rychlostně, soubojově a nepředvedl žádný ofenzivní nadstandard jako dobrý centr či slibné zakončení. Ke všemu navíc soupeře několikrát fauloval, jednou si u svého prohřešku téměř přivodil zranění. Ve vyložené šanci v úvodu vysoko přestřelil.