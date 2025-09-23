Páleník, ty jsi hovado! Baníkovec v bráně Brozan bavil Tribunu Sever, pak rozdával podpisy
Ještě před rokem chytal šestou ligu za Jinočany, teď nastoupil proti týmu z Ligy mistrů. „Jo, je to skok,“ smál se brankář Sokolu Brozany Daniel Páleník po těžkém zápase proti mistrovské Slavii v MOL Cupu. Zejména ve druhém poločase se stal hlavní postavou duelu a jeho nevinné laškování s fanoušky „sešívaných“ bylo jedním z hlavních motivů. „Zjistili, že fandím Baníku a dali mi to sežrat,“ smál se gólman, jehož tým na favorita nestačil poměrem 0:2.
Celý příběh krásné přestřelky kotle hostujících příznivců s brankářem domácích se začal tvořit hned na začátku druhého poločasu. „Páleník, ty jsi hovado,“ zněl jeden z prvních pokřiků po přestávce. Směřoval přitom právě k muži ve žlutém dresu, který chránil bránu přímo pod sektorem Slavie.
Následovaly i další popěvky, jako „Páleník – podvodník,“ nebo pár peprných výrazů směrem k ostravskému Baníku. Gólman vždy s úsměvem zatleskal nebo ukázal zdvižený palec. Párkrát si dokonce přikládal ruku k uchu a provokoval stovky červenobílých na tribuně.
Důvod vysvětlil sám protagonista po utkání. „Před druhým poločasem se ptali, komu fandím. Řekl jsem jim pravdu, že jsem fanoušek Baníku a dali mi to sežrat, takže jsme si takhle pohráli,“ smál se po životním zápase syn bývalého ligového hráče Milana Páleníka, jenž oblékal právě dres Baníku.
Že laškování s početnou návštěvou pražského celku bere s humorem, dokázal i během pozápasového rozhovoru s novináři, který přerušil právě jeden ze slávistů: „Sorry, vole. Dostal jsi od nás největší bídu. Podepíšeš se mi teď, prosím?“ zeptal se slušně gólmana celku ze třetí ligy. Ten ani vteřinu neváhal a ozdobil kryt telefonu nového ctitele. Oba si přitom přátelsky podali ruku.
A takových momentů následovala celá řada. Na fotku s ním čekalo hned několik skupinek fanoušků, často právě z Tribuny Sever. „Poděkoval jsem jim za zápas. I kvůli nim jsem si ho užil a myslím si, že náš vztah je teď fajn,“ bral popichování s humorem.
Dokonale si tak vychutnal okamžik, kdy se mohl cítit jako opravdová hvězda. Na jeden den opustil svou běžnou rutinu a místo do kanceláře energetické firmy, kde běžně pracuje, se stal fotbalovým hrdinou.
„Vzal jsem si volno a představil jsem si, že jsem profi fotbalista: zašel jsem se ostříhat, na oběd, na kávu a pak na zápas. Aspoň chvilku jsem si připadal, že hraju ligu,“ bavil novináře skvěle naladěný gólman.
Výsledkově to sice jeho týmu nakonec nevyšlo a cesta Sokolu Brozany v MOL Cupu skončila, přesto šlo pro většinu hráčů o životní zápas. „Výsledek 0:2 je pro nás skvělý a moc jsem si to užil. Ze začátku jsem byl trochu nervózní. První střely jsem chytil, ani nevím jak, ale pak to ze mě spadlo a bylo to dobré. Myslím, že se mi to celkem povedlo,“ líčil pocity z utkání Páleník, který si připsal šest zákroků.
Kromě velké zkušenosti si z utkání navíc odnesl i cenný suvenýr, když si vyměnil dres s brankářem soupeře Jakubem Markovičem. „S Kubou se známe, v mládeži jsme spolu jezdili na krajské výběry, ale pak už se naše kariéry vyvíjely trošku jinak,“ uzavřel s širokým úsměvem.