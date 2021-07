Jen přátelák? Sigma s Midtjyllandem jiskřila. Hráli jsme s vášní, těšilo Jílka

A výhercem soutěže o nejlepšího soupeře v letní přípravě se stává... Olomouc! Sigma se na soustředění v polské Opalenici utkala s dánským vicemistrem Midtjyllandem, který loni Slavii zatarasil cestu do Ligy mistrů a sám pak v nablýskané soutěži remizoval s Liverpoolem a Bergamem. Hanáci sice prohráli 1:2, ale vyrovnaný průběh a sympatický výkon je nabil energií. „Hráli jsme s vášní,“ pochvaloval si staronový trenér Václav Jílek.

Tohle fakt nebyl obyčejný přátelák. Spíš prestižní duel. Dánové, které už tento pátek čeká první ligové kolo s Odense a hned nato v úterý druhé předkolo Ligy mistrů na půdě Celtiku, do toho pořádně šlápli. Namotivovaní Olomoučtí taky, proto se pořádně jiskřilo. „Pro Midtjylland to bylo hodně důležité utkání, jakékoliv vítězství mužstvu do sezony vždy pomůže. Rezultovalo z toho několik ostrých zákroků,“ podotkl Václav Jílek.

Spokojen může být s tím, jakou odolnost mančaft proti tvrdému soupeři, s jehož fyzickou složkou měla loni obrovské problémy i Slavia, vyvinul. Sigma vysoko presovala, nenechala vicemistra Superligaen zakládat postupný útok, občas si pomohla o hrota Antonína Růska, který uhrával míče i v těžkých soubojích, a sama zlobila po křídlech díky Martinu Hálovi a Tomáši Zahradníčkovi.

I sportovní manažer Ladislav Minář na malé tribunce za nebojácný fotbal několikrát zatleskal.

Jenže jak už to tak bývá, rozhoduje kvalita v obou šestnáctkách. Tým s odhadovanou hodnotou kádru kolem 1,5 miliardy korun ji ukázal dvakrát v rychlém sledu. Stačilo maličké zaváhání Hanáků, pozdní reakce, neposunutí se do správného prostoru či chybná přihrávka a Evander s Brumadem chladnokrevně trestali.

Pro sedmnáctiletého brankáře Tadeáše Stoppena (zaskakoval za Matúše Macíka, který byl u porodu; na slávistu Jana Stejskala se stále čeká) velká škola, pro Olomouc škoda. Jinak totiž defenziva se zkušenou stoperskou dvojicí Roman Hubník, Vít Beneš statečně držela a Dánům další šance nedovolila. Ostatně celá jedenáctka by se měla velmi podobat té pro nový soutěžní ročník.

„Ukázalo se, že pokud narazíme na kvalitu, a to především na tu individuální, tak nesmíme chybovat a umožnit jednoduché situace na dohrávání. Z takových padly obě branky,“ litoval kouč. „Ale jinak tam bylo odhodlání, komunikace, vášeň. Pro kluky to byla výzva. Po stránce organizace hry, taktické odpovědnosti a kondice jsme to zvládli.“

Skóre jako jediný korigoval osmnáctiletý talent Kryštof Daněk, jeden z nejlepších aktérů zápasu. A šlo o jeho klasickou akci: náběh z druhé vlny a uklizení Zahradníčkova centru přesným volejem. Růsek pak dvakrát hlavou mířil jen těsně vedle tyče, David Vaněček zase do boční sítě.

Efektivita je jedním z faktorů, který bude muset Sigma do ligového startu na Letné vyladit. Stejně jako útočné standardní situace. Přidat v konstruktivitě bude muset i defenzivní záložník Jan Sedlák, posila z brněnské Zbrojovky, či pravý bek Juraj Chvátal, navrátilec z hostování. Čeká se od nich víc. Dobrou zprávou je naopak zlepšující se stav reprezentačního obránce Václava Jemelky.

Generálku sehrají Jílkovi hoši v pátek v Opalenici proti druholigové polské Arce Gdynia.



Olomouc–Midtjylland 1:2

Branky: 45. Daněk – 7. Evander, 22. Brumado.

Olomouc: Stoppen – Látal (74. Chvátal), Hubník, Beneš, Vepřek (63. Zmrzlý) – Hála (63. Chytil), Sedlák (63. Greššák), Daněk, Breite (74. Šíp), Zahradníček (63. Vaněček) – Růsek (74. Matoušek). Trenér: Jílek.



Olomouc–Zaglebie Lubin 1:1

Branky: 1. Matoušek – 82. Sypek.

Olomouc: Macík – Chvátal, Poulolo, Greššák (67. Vepřek), Zmrzlý – Matoušek (60. Látal), Slaměna (73. Sedlák), Chytil, Zifčák (67. Daněk), Šíp (60. Zahradníček) – Vaněček. Trenér: Jílek.