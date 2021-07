Sparta vyhlásila útok na titul! Je to vývoj, cíl nemůže být jiný, řekl Rosický

Psalo se léto 2017, trenérským kormidlem Sparty točil Andrea Stramaccioni, Tomáš Rosický byl ještě v roli aktivního hráče. Tehdy naposledy Pražané otevřeně vyhlásili za cíl zisk mistrovského titulu. Od té doby nic. Až do čtvrtka.

„Co se týče cílů, jednoznačně se chceme probojovat do Evropy. Ať už Ligy mistrů či Evropské ligy. K tomu si chceme zpátky vzít titul a být jeho hrdými nositeli,“ prohlásil generální ředitel František Čupr.

Je to vůbec poprvé od ´italské éry´, kdy se největší klub v zemi přihlásil do boje o nejvyšší metu. Sparta cítí, že je po všech směrech připravena, aby konečně narušila slávistickou hegemonii.

„Je to přirozený vývoj týmu. Jdu se Spartou do třetí sezony. Prvními cíli bylo zabudování mladých hráčů, jejich rozvoj. Následně vybudování pevné kostry týmu, obecně jsme hodně pracovali na prostředí a kultuře mužstva. Loni jsme skončili třetí, vyhráli domácí pohár a probojovali se do Evropské ligy. Letos jsme se posunuli na druhou příčku, teď tedy nemůžeme mít jiný cíl než titul,“ shrnuje Rosický, nyní už v roli sportovního ředitele.

V rámci jakési posloupnosti je to ze strany Letenských logický postoj. Klubové vedení věří, že Pavel Vrba je mužem, který slavnou značku definitivně vrátí na výsluní. K dispozici má stabilizovaný kádr, v létě navíc ještě posílený o Caspera Höjera s Jakubem Peškem. Především ovšem může sázet na zástup talentovaných mladíků.

Adam Hložek, Ladislav Krejčí mladší, Adam Karabec. Ti všichni jsou mimořádně hladoví, navíc neustále rostou a zlepšují se. Když k tomu připočteme udržení Dávida Hancka, živelnost Davida Moberga Karlssona a zkušenost v podobě Bořka Dočkala s Davidem Pavelkou, má Sparta nejsilnější kádr za poslední roky.

Teď ještě tenhle papírový předpoklad uvést na hřišti v realitu.

„Když to porovnám s poslední titulovou sezonu, teď máme kádr širší. Trenér má víc možností, jak skládat sestavu. Moje hlavní přání je, abychom hlavně zůstali zdraví a trenérovi k dispozici. Pak máme všechny předpoklady, abychom na titul zaútočili,“ nepochybuje Dočkal.

Ačkoli má minimálně pro letenské fanoušky úspěch v domácí soutěži určitě největší váhu, na paletě cílů bude na samotném startu lehce upozaděn. Prvotní je průnik do Evropy, který může zajistit úspěšně zvládnutý dvojzápas s Rapidem Vídeň v rámci druhého předkola Ligy mistrů.

„Věřím, že určitý vrchol přijde už v úvodu sezony, kdy nás čekají nejdůležitější sezony. Start je pro nás ohromně důležitý,“ uvědomuje si Vrba.

Pokud v něm Sparta uspěje, bude moci plnohodnotně a s čistou hlavou zacílit na tuzemský trůn. Nastane konečně její čas?