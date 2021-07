Plzeň se namlsala na Arsenalu. Bílka trápí zranění, Beauguel ho přesvědčil

Radost plzeňských fotbalistů po brance do sítě Domažlic • FCVP/Jan Kubíček

Už za týden jde na to. Viktorii Plzeň čeká hned na začátek jeden z klíčových duelů sezony a naladila se na něj velice dobře. „V první půli to bylo dobré, druhou půli už to byl boj. Sestava odvedla solidní výkon. Drželi jsme míč, hráli poctivě dozadu a uvidíme, jaký bude zdravotní stav hráčů,“ připomněl Michal Bílek největší bolest svého týmu po vítězství 1:0 nad ruským Arsenalem Tula.

Právě široká marodka je jediným zádrhelem na jinak vydařené přípravě. Kvůli zdravotním problémům se na soustředění v Rakousku nepředstavili Tomáš Chorý, Milan Havel, Luděk Pernica a Lukáš Kalvach, přičemž minimálně posledně jmenovaný start nového ročníku určitě nestihne. Ve Westendorfu se navíc zranila i brankářská jednička Jindřich Staněk. Jedná citelná ztráta za druhou.

„Uvidíme, jak na tom budeme zdravotně. I dneska jsou tam nějaké šrámy, tak snad budeme mít z čeho vybírat,“ hleděl Šimon Falta, který nastoupil na levém beku, směrem k utkání s Brestem.

Radost naopak udělal trenéru Bílkovi Jean-David Beauguel. „Jsem rád, že jsme vyhráli, neinkasovali a trefil se hrotový útočník. Splnil, co od něj potřebujeme. Je silný v osobních soubojích, umí dát zpětnou přihrávku do šance. Jsem s jeho prací spokojený. Ale i další útočníci mají šanci,“ nechal dveře do sestavy otevřené pro Tomáše Chorého i Lukáše Matějku.

Přesto se nedají příští týden čekat velké změny v základní jedenáctce červenomodrých. „Ta sestava bude samozřejmě velice podobná. Uvidíme, jak na tom budou hráči zdravotně a jak budou v týdnu vypadat,“ nastínil své plány Bílek.

Herní kemp v Rakousku se pátému týmu FORTUNA:LIGY vydařil. Kromě Tuly porazil i dalšího ruského soupeře Ufu 2:0. Pouze na začátku soustředění remizovali viktoriáni s rumunským Sepsi 1:1. To je také jediná ztráta v jinak vítězné přípravě, v níž Plzeň vyhrála pět utkání, třikrát udržela čisté konto a z šesti zápasů vyšla se skóre 15:4.

Červenomodří si jinak celý pobyt v Rakousku pochvalovali. „Na soustředění jsme měli výborné podmínky. Všechny tři zápasy nás výborně prověřili. Já můžu být spokojený,“ vyjádřil se jasně Bílek, jehož tým se už maximálně soustředí na úvodní zápas nové sezony.

„Tréninky jsou teď volnější. Hned jsem se při zápase cítil mnohem líp a byl jsem plný energie. Vše už teď ladíme na Brest,“ pochvaloval si Falta.

Do boje o evropské poháry vstoupí Plzeň jako jasný favorit. V přípravě ukázala nadějnou formu a naopak její soupeř se poslední dobou trápí. Dynamo je v lize až na sedmém místě a nevyhrálo už šest zápasů v řadě. „Brest v domácí lize hodně remizuje, vůbec neinkasuje, hraje dobře dozadu. Je důležité, že jsme poslední dva zápasy v přípravě neinkasovali,“ zůstává Bílek nicméně opatrný.

„Doufám, že přijde, co nejvíce fanoušků a společně to zvládneme,“ těší se levonohý rychlík Falta.