Štajner o Gebre Selassiem: Všechny převyšuje. Škoda, že nebude na svém

Co je třeba k tomu, aby podobně jako vy dopadla i trojice Gebre Selassie, Škoda, Suchý?

„Základem je, aby se sami cítili v pohodě. A myslím si, že v poslední době se tyhle návraty docela daří. Dřív, třeba před dvaceti lety, to bylo horší. Vybavuju si třeba Pavla Hapala, tam se to moc nesešlo, ale teď to klape. Klíčové je, aby šlapal celý tým. Když se vrátíte do známého prostředí, kde jste se cítili dobře, je to vždycky obrovské plus.“

Tohle platí jen pro Gebre Selassieho.

„Ten to má jako já, vrací se domů. To je úplně něco jiného, než čeká kluky v Boleslavi. Znám to z vlastní zkušenosti – když jsem se šel rozehrát na hostování do Sparty, nesedl mi tým, prostředí ani Praha. Pak v Liberci už jsem byl ale zase v pohodě.“

I Theo vypadá dobře, že?

„Viděl jsem dva zápasy proti druholigovým soupeřům a musím říct, že všechny převyšuje. Je vidět, že hrál ještě před pár měsíci pravidelně bundesligu. Jediné nebezpečí nebo menší minus vidím v tom, že pravděpodobně nebude hrát na svém klasickém postu. Ale on to zvládne i tak.“

I když bude na stoperovi či ve středu zálohy?

„Uhraje si to. Ale myslím si, že kdyby nastupoval na pravém beku, tak by dominoval ještě víc.“

Co taková persona v kabině znamená pro mladé?

„Já nevím, protože jsem byl vždycky ten starej... (smích) Liberec má celkem mladý tým, určitě po Theovi kluci koukají, je to profík se vším všudy. Mohou se toho od něj hodně naučit.“

Může nastřílet Milan Škoda třeba deset gólů?

„V naší lize bude Milan dávat góly furt. Jde jen o to, aby si tým co nejrychleji sedl, protože Boleslav za pochodu dělá nový mančaft. Oživuje to. I jeho brácha Michal střílel dost gólů a to hráli skoro o sestup. Když bude Bolka výš, tak to tam Milanovi bude padat ještě víc. Má postavu, sílu, umí si ve vápně balon najít.“

Jen mít ten potřebný servis.

„Přesně tak, ale kvalitní útočník se vždycky prosadí. Ze hry, ze standardek, z penalt... Nebál bych se.“

A Marek Suchý bude obranným pilířem?

„Moc toho sice v Augsburgu nenahrál, ale předtím byl Mára kapitánem reprezentace. Osobnost to je, zase se do toho dostane. Na stoperovi si to odehraje úplně s přehledem.“

Navíc je mu pořád jen 33 let...

„To je krásný věk. Karel Jarolím po něm bude chtít konstruktivní rozehrávku odzadu, jak to má rád. Žádný problém tam nevidím, vzájemná spolupráce a výpomoc bude v pohodě.“