Hostování, při Lize mistrů přestup. Slavia má Krmenčíka, přijde i Ousou

Byl to trochu závod s časem. A nakonec došlo v jednání s belgickým klubem k výraznějšímu posunu. Finální podpisy ještě chybí, ale Slavia už prezentuje Krmenčíka jako svou posilu. „Jsme dohodnuti na formě jeho přestupu. Půjde o roční hostování, s povinnou opcí na přestup, pokud Slavia postoupí do Ligy mistrů,“ uvedl Tvrdík a zveřejnil také domluvenou přestupovou částku: 2,5 milionu eur. V přepočtu tedy lehce přes 64 milionu korun.

Aktérem dalšího transferu, o němž server iSport.cz již informoval, je švédský reprezentant do 21 let obránce Aiham Ousou z Häckenu. Novinkou také je, že na hostování z Liberce zůstává stoper Taras Kačaraba – a s tím, že je v zimě pravděpodobný jeho přestup. Prvním fotbalistou, který naopak kádr opustí, může být Abdallah Sima. „Máme na něho tři nabídky,“ prohlásil Tvrdík.

Zpět k nejtřaskavějšímu jménu. To, že Krmenčík nevyslyší volání svého někdejšího plzeňského patrona ve službách Sparty Pavla Vrby, nýbrž jeho konkurenta Jindřicha Trpišovského, přitom všechno směřovalo. Pikantní hrdina chystaného přestupu už podle informací serveru iSport.cz v minulých dnech plnil individuální tréninkový plán a nechal si do Edenu poslat kopačky. Takové, ve kterých chce potvrdit střelecké renomé.

Pro Trpišovského je to po angažování bývalého sparťana Nicolaea Stancia nejtřaskavější transfeer za dobu jeho působení ve Slavii. Nová akvizice s plzeňskou minulostí musí prokázat ochotu tvrdě na sobě pracovat, splnit vysoké nároky náročného trenéra a také zapadnout do kádru i mentálním nastavením či vystupováním. Zároveň nemůže počítat s příliš vřelým přijetím od slávistických fanoušků.

Přesto o Krmenčíka Trpišovský hodně stál. Stejně jako u mnoha jiných vyhlédnutých tuzemských hráčů mu padl do oka v době, kdy se teprve chystal vtrhnout do nejvyšší soutěže. A pak znovu. „Znám ho od jeho osmnácti let, chtěl jsem ho už do Viktorky Žižkov na hostování, pak byl na spadnutí přestup z Plzně do Liberce. My trenéři věříme, že v něm dřímá potenciál, který třeba zatím zcela neukázal,“ prohlásil Trpišovský na konci června.