Kovařík v Bohemians bere standardky: V Plzni přišel čas, souboj s ní neřeším

Jak se rodil přestup z Plzně?

„Věděl jsem, že ten čas jednou nastane. Byl jsem tam 8,5 roku, což je dost dlouhá doba. Zažil jsem tam lepší i horší časy a teď byl správný čas odejít. O zájmu Bohemky jsem věděl dlouho, vlastně od konce sezony. A bylo na mě, jak se rozhodnu. Pak už to byla to docela rychlá akce a jsem rád, že jsem skončil tady. Teď je přede mnou nová výzva, noví spoluhráči a nové zápasy v Ďolíčku.“

Plzeň máte hned ve druhém kole, je to pro vás nějak pikantní?

„Samozřejmě o tom losu vím a nemáme ho úplně jednoduchý. Na ten zápas se určitě těším, ale teď to absolutně neřeším, protože za pár dní máme v Boleslavi Hradec, to je teď priorita.“

Na jaře jste za Plzeň nehrál i kvůli zraněním, už jste stoprocentně v pořádku?

„Jo, už jsem delší dobu nic neměl (klepe na zuby). Už je znát, že se vracím zpátky do kondice. Teď jsem po dlouhé době odehrál dva devadesátiminutové zápasy, to mi strašně pomohlo.

Kde se vidíte v taktických rozestaveních trenéra Klusáčka?

„Když jsem přicházel, měli jsme spolu sezení a dost jsme spolu mluvili. Říkal, že je dobře, že jsem použitelný vepředu i vzadu. A když se přejde do tříobráncového systému, tak krajní hráč má celou lajnu pro sebe. Tam bych nastupovat mohl a uvidíme, jak mě trenér použije.“

Zaberete si pro sebe standardní situace?

„Myslím, že je to jedna z mých předností, že je nezahrávám úplně špatně (směje se). V přátelících jsme byli určeni 3 nebo čtyři a pak už je jen na nás, kdo se v zápase cítí. Něco už jsme nacvičovali.“

Trenér mluvil o ambicích „hlavně se nezapojit do bojů o záchranu.“ Nemáte vyšší?

„Vnímám, jak o tom mluví kabina, ale kdybychom se nachomýtli do té první skupiny, tak bychom se nebránili. Ani nevím, kolikátý jsem v lize skončil nejhůř a chtěl bych, aby se to nezhoršilo. Mančaft je tu výborný. Na trénincích je dobré tempo i kvalita, tak uvidíme, jak to prodáme v mistrovských zápasech.“

Jaký fotbal se od Bohemians dá čekat?

„Vždycky se o Bohemce říkalo, že je hodně bojovná a i ze stadionu je to cítit. Doufám, že budou chodit lidi a nabídneme jim fotbal, který se jim bude líbit a kterým budeme sbírat body. Těším se na bohemácký kotel. Strašně dlouho jsem sem jezdil jako soupeř a vždycky nám tady fanoušci nic nedarovali. Teď to konečně zažiju z druhé strany.“