Trpišovský: Sima s Olayinkou se vrátili ve špatném stavu. Zima se už nudil

Tak komplikovanou přípravu Jindřich Trpišovský ještě nezažil. Hráči se mu kvůli reprezentačním povinnostem zapojovali do tréninku postupně, třeba Jan Bořil a spol. až na začátku tohoto týdne. A do toho covid, který Slavii ovlivnil soustředění tak, že stihla odehrát jen jediný přípravný zápas. „Ale máme už dost zkušeností, abychom si se vším poradili,“ poznamenal Trpišovský na tiskové konferenci. Mluvil i o změnách v kádru nebo o špatném stavu, ve kterém se z Afriky vrátili Abdallah Sima s Peterem Olayinkou.

Čím byla příprava specifická?

„Po dlouhé době jsme měli určitou pauzu. Mimo reprezentantů až 20 dní volno, to za tři roky ve Slavii nepamatuju. Pro realizační tým a část hráčů byla možnost si trochu odpočinout. Doba od posledního zápasu je dlouhá, už se těšíme na sezonu. Sportovní příprava ale byla nesmírně komplikovaná. Máme různé skupiny hráčů. Někteří se zapojili od začátku, další postupně. Pak první část hráčů z reprezentací v Africe a ze Slovenska. A nakonec poslední skupina z české reprezentace, která se připravuje až od tohoto týdne. Navíc nám do toho vstoupil covid. Museli jsme se vrátit do karantény a k individuálnímu tréninku, soustředění místo třinácti trvalo jen pět dní.“

Jak jste spokojený se změnami v kádru?

„Přišli hodně kvalitní hráči, navíc se vše povedlo za skvělých podmínek pro Slavii. S Michaelem (Krmenčíkem) je to 7 hráčů a celková částka za ně možná odpovídá jedinému přestupu, který se tady v minulosti dělal. Vzhledem ke kvalitě všech je to skvělý. Neumím říct, kdo už bude připravený na předkolo s Ferencvárosem. Jsme taky limitovaní soupiskou pro poháry, chybějí nám odchovanci typu Jardy Zmrhala. Takže nám bude scházet počet míst, v kádru je teď víc hráčů, než se jich na soupisku pro poháry vejde.“

A co možné odchody?

„Víme, že v sezoně nějaké přijdou. Jsem rád, že tady vedle mě sedí Tomáš Holeš, pro nás trenéry začíná být vůdčí osobností týmu. Že jsme nikoho neprodali, neznamená, že na hráče nebyly nabídky. Ale u Cufa (Vladimíra Coufala) jsme se přesvědčili, že hráč musí odejít, až když máme adekvátní náhradu. Potřebujeme udržet sportovní cíle. Mám taky radost z Davida Hovorky a Lukáše Provoda, kterým se po vážných zraněních daří podle plánu a dělají vše proto, aby nám mohli brzo pomoct. Kromě nových letních příchodů – oni dva budou obrovskými posilami, až se během sezony vrátí do kádru.“

Bude náročnější obhájit titul? I vzhledem k tomu, že Sparta vypadá silnější, než v minulých letech.

„Obhajovat už potřetí v řadě je strašně náročné. Týmy, co neuspějí, logicky mají touhu a motivaci se na první místo dostat. Sparta tým neustále doplňuje, má trenéra, který dosáhl na velké úspěchy. Ten teď má za sebou první kompletní přípravu. Přivedli hráče, které chtěli, nikdo klíčový jim dlouhodobě neodešel. Musíme s konkurenty počítat. A taky víme, kolik překážek během sezony přichází. Je to dlouhodobá soutěž, běh na dlouhou trať. Vrací se i nadstavba, která zase přináší nové věci.“

Jaký je plán s pěticí reprezentantů? Budou připravení už na víkendový zápas ve Zlíně?

„Máme cíl, aby byli připravení na předkolo Ligy mistrů. Měli nutné volno, připravují se až od pondělí podle zkráceného individuálního plánu. Jen David Zima se připojil dřív. Na EURO moc nehrál, a protože je hyperaktivní a nemá děti, doma už se nudil. (usměje se) Lukáš Masopust bohužel má nějakou virózu. Pokud se nestane nic neočekávaného, reprezentanti do Zlína ještě pravděpodobně nepojedou. Jejich zapojení musí být přiměřené. Na hřišti je potřebujeme, jenže zároveň musíme předejít zranění. Bude těžké jet bez nich do Zlína, ale ideální řešení neexistuje.“

A co zdravotní stav ostatních? V generálce chyběl třeba Peter Olayinka, Abdallah Sima jen střídal.

„Sima s Olayinkou dotrénovávají nějaké resty. Když je pustíte z očí, nemáte je pod kontrolou. Přijeli z Afriky v horším stavu, než jsme si mysleli. Teď mají osobního kouče, který s nimi pracuje. Peter má nějaké problémy z minulé sezony. Musí cvičit, aby vyrovnal určitou disbalanci. Ani to není tak o zdraví, jako spíš o jeho píli, aby tělo bylo schopné vše ustát. Jinak jsme dopoledne hráli zápas, do kterého se zapojili všichni. Ve Zlíně se nás stejně nikdo nebude ptát, kdo hrál skvěle s Nizozemskem, a kdo byl na dovolené, všechny bude jenom zajímat, abychom zvládli první kolo. Žádné alibi nemůže být.“