Svoboda: Prohra s Tvrdíkem? Zvážil bych odchod. O divácích i plánech ligy

Po skončení minulého ročníku F:L někoho napadlo, že by se třeba zase nesestupovalo. „Vůbec nechápu, že takové téma vzniklo,“ říká Dušan Svoboda.

Nakolik byly intenzivní debaty o zachování osmnáctičlenné ligy?

„Byly intenzivní, ovšem jen od velmi úzké skupiny. Víte, na čem pak tyhle diskuse ztroskotají?“

Na penězích?

„Ano. Protože máme nějaký balík finančních prostředků. A když je dělíte šestnácti nebo osmnácti, tak je to samozřejmě rozdíl. Na klub je to zhruba milion korun, což není úplně málo. A samozřejmě druhá a asi ještě důležitější věc je, že přece nemůžeme měnit pravidla sestupu pár kol před koncem. Debata o tom, jestli zrušit nadstavbu a hrát ligu v osmnácti, je legitimní, ale ta debata nemůže být motivována tím, kdo je aktuálně na sestup. Naštěstí se už nikdo nechce vracet k třiceti sezonním zápasům. Slavia, Sparta a Plzeň nebo pohároví zástupci obecně mají samozřejmě zápasů dost, ale co ti ostatní? S národním pohárem by měly třeba třiatřicet mistrovských zápasů za sezonu. Jsem rád, že se většinové shodujeme na tom, že to je málo. A navíc, na Ligový výbor nepřišel jediný oficiální podnět, že by někdo chtěl zachovat v této sezoně osmnáct klubů.“

Ono to navenek vypadalo velmi prazvláštně, když se tyhle diskuse otevřely těsně před skončením ročníku.

„Jasně. Některé věci prostě nejdou. Na rovinu, já ani nechápu, že takové téma vzniklo. Když někdo navrhne, ať ligu rozšíříme na osmnáct klubů, určitě o tom provedeme vážnou debatu. Pokud ale někdo řekne A, tak já taky musím dodat to B, a sice, jaký by byl formát druhé ligy? Hrát ji ve čtrnácti je asi nesmyl, takže ji budeme držet v šestnácti a tím zvedat o dva týmy počet profiklubů? Nebo ji naopak zúžíme? O finančních aspektech jsem již mluvil. Každopádně toto nemůžeme řešit v rozehrané soutěži.“

Pojďme k formátu ligy, kdy se bude drtivá většina zápasů hrát pouze o víkendu. Chtěla to tak O2 TV?

„Byla to iniciativa televize. Považuji ji za správnou. Z hlediska divácké atraktivity je systém sobota – neděle zdaleka nejlepší. Pátky a pondělky se budou využívat jen pro pohárové zástupce, kterým chceme umožnit komfortní podmínky.“

Co si od toho slibujete? Větší sledovanost?

„Větší dominanci fotbalu v televizním schématu. Fanoušky čekají dva dlouhé sobotní a nedělní bloky. O víkendu je pak i logicky větší divácká sledovanost.“

Je pro vás téma, že se žádný zápas neobjeví na volně šiřitelném kanále?

„Ne. Dostali jsme se do stavu, kde je v drtivé většině okolních zemí standardem, že prémiový sportovní obsah je na uzavřených platformách. Kopírujeme vývoj ve světě. U nás k tomu došlo o něco později, ale je to jasný trend. Argumentem proti je nižší sledovanost. Ano, před patnácti lety by vizibilita ligy utrpěla, dnes to ale není téma. Díky internetu, sociálním sítím, mobilním aplikacím atd. je dnes celková vizibilita ligy nesrovnatelné větší, než kdy byla.“

Mění se dříve velmi radikální pohled fanoušků, kteří nechtěli za fotbal platit?

„Ano. Pozitivní roli sehrál fakt, že šlo o postupný proces. Začínalo se první volbou, vyvíjelo se to a po třech letech došlo k absolutnímu obratu. Ligu mistrů také nesledujete zadarmo, stejně tak bundesligu nebo Premier League.“

Od fanoušků televizních se přesuneme k těm na stadionu. Na ligu může přijít padesát procent kapacity. Je to číslo, o které jste bojovali?

„Každý bojoval tak, jak mohl. Fotbal bojoval o svoje, hokej také, stejně tak kultura. Hlavně jsem rád, že podmínky se sjednocují, a je jedno, zda jde o sport, divadelní představení nebo jinou show. Pro lidi je to akceptovatelnější, lépe se v nařízeních orientují. Věřím, že se opatření budou i nadále uvolňovat.“

Sledujete každé ráno vývoj počtu nakažených?

„Jasně, už je to deformace. První informace, kterou denně zjišťuji, jsou čísla. Za poslední rok a půl dokážu trochu odhadnout vývoj. Kdyby příští týden bylo pět set nakažených, další týden tisíc, tak je evidentní, že hromadné akce budou první věcí, která se bude omezovat. Už se nebudou zavírat hospody, ale redukce masových akcí by se udělala. I proto, že se to jednodušeji kontroluje. Hlídat lidi v tanečních klubech a na zahrádkách restaurací je mnohem složitější.“

Vidíte v horizontu měsíců fotbal bez kapacitního omezení?

„Spíš odhaduji situaci, kdy se nebudou řešit procenta, nýbrž kdo na stadion může. Tedy otestovaný, očkovaný, případně uzdravený. Je to jenom otázka časového vývoje, kdy pořadatelé budou na takovou možnost technologicky vybavení. A samozřejmě pokud nedojde k další vlně, katastrofě typu deset tisíc nakažených denně.“

Je na stole debata s ministerstvem zdravotnictví o neomezeném vstupu osob očkovaných, testovaných a uzdravených?

„Ano, úvahy tímto směrem se rozhodně ubírají. Může to být jeden z impulsů, jak podnítit lidi k očkování. Primární cíl, a to je celkem evidentní, je zvýšit proočkovanost populace.“

Připouštíte si, že sport na podzim dostane zase stopku?

„Ne. Přerušení ligy by postrádalo logiku. Hráči jsou ve velké míře naočkovaní. Dovedu si představit jen to, že se restrikce dotknou fanoušků na tribunách.“

Má LFA páky na to, aby proočkovanost týmů byla maximální?

„Nechceme do očkování nikoho nutit nebo tím podmiňovat cokoliv. To si nemůže dovolit nikdo. Nejen ve fotbale.“

Cítí to tak všichni? Nebo to některé kluby tlačí na sílu a očkování nařizují?

„Nevím. Je to na jednotlivých klubech. Není mým úkolem do tohoto procesu jakkoliv vstupovat. V zásadě jde o nastavení podmínek. Podívejte se na olympiádu, kde vám očkování vlastně k ničemu není. Pokud máte pozitivní PCR test, můžete být jinak zdraví, bez příznaků nemoci, a máte stejně po olympiádě. Bylo to vidět i na EURO. Skotové vůbec neřešili očkování, měli nastavená svoje pravidla. Nicméně platí, že očkovaným se covidový problém zásadně zmenšuje. V opačném případě jste pořád ve stresu.“

Koukáte i na to, jak dopadnou říjnové parlamentní volby s ohledem na případnou změnu postoje vlády ke covidu?

„To je tak složitá matice, že to nejde. Nesleduju volební nálady, ale ano, určitě to roli hrát bude. Ale jestli to bude tak, že se stranám vyplatí tlačit na povinné očkování, nebo naopak, to je otázka na někoho jiného.“

Jiné volby, ty fotbalové, vynesly do čela Petra Fouska. Vy jste stál na jiné straně než on. Jaký je váš vztah?

„Korektní a profesionální, známe se dlouho. Od voleb už je potřeba se oprostit. Nedá se říct, že by je někdo vyhrál 10:0. Každý tak trochu vyhrál a trochu prohrál. Figury na šachovnici jsou nějak rozestavené a teď je potřeba nějaký čas, aby se zapomnělo na předvolební boje. Musíme se všichni dívat dopředu. Každý dostal nějaký mandát a na nás je, abychom se dokázali domluvit a posunout fotbal dál.“

Každý jsme nějak ješitný. Volba předsedy nedopadla podle vašeho gusta, ale zato jste porazil Jaroslava Tvrdíka v boji o místo ve výkonném výboru. Liga chtěla vás, ne jeho. Těší to?

„Nikdo není rád, když prohraje. Já chci vyhrát i Člověče se svým malým synem. To mají asi chlapi v sobě. Ale že bych přijel z valné hromady a otevřel si na oslavu láhev vína, to rozhodně ne. Spíš to vnímám tak, že mám osobní odpovědnost za profesionální fotbal. A je důležité, aby šéf LFA seděl ve výkonném výboru. Dokonce si myslím, že do budoucna by to mělo být automatické. S Jaroslavem Tvrdíkem jsme měli korektní vztah před volbami a máme i po volbách. Ani z jeho strany to nebylo vyhrocené.“

Kdybyste s Tvrdíkem prohrál, mělo by to vliv na vaši pozici?

„Zcela určitě. Musel bych zvažovat, proč jsem nedostal od klubů důvěru. Znamenalo by to oslabení mé pozice a musel bych přemýšlet, co za tím je. Vždyť tady bylo složité období s covidem a fakt si myslím, že jsme tím prošli se ctí. Hodně by mě prohra mrzela.“

Přemýšlel byste pak o odstoupení?

„Určitě bych o tom přemýšlel.“

Odhadnete, jak by to dopadlo?

„To nejde. To by záleželo na dalších okolnostech. Třeba jestli by to bylo o hlas, o pět. Jaké by byly reakce a podobně. Tyto volby hodně doprovázely emoce. Přišlo mně, že to nebyly volby pro někoho, ale spíš proti někomu. Když někam kandidujete, je třeba mít vizi, ale konkrétní. Obecné proklamace, že to budete dělat lépe a transparentněji, to si myslím, že nestačí. Mottem byla změna. Zda nastane, se uvidí. Věřím, že ano a že bude k lepšímu.“

Jak se cítíte ve výkonném výboru? Máte to těžší?

„Nene, já přece seděl ve výkonném výboru s Romanem Berbrem… To nejde mít těžší.“

S panem Fouskem jste po volbách jednal?

„Ano. Ale neřešili jsme už volby. Už je to zbytečné.“

Jedna ze změn přišla v podobě nové komise rozhodčích pod vedením Radka Příhody. Věříte v posun?

„Určitě to je posun. Jestli budou pískat líp, nebo hůř, uvidíme. Jsou to pořád plus minus stejní lidé. Věřím tomu, že se atmosféra uvolní. Že nová komise dá sudím ochranný deštník. Oni zase budou dělat chyby a vy v médiích zase budete řešit právě ty chyby, to bude stejné vždy. Rozhodčí budou pod tlakem a rolí komise je z nich ten tlak sejmout a získat důvěru veřejnosti. Tak, aby za chybami neviděla úmysl.“

Ladislav Vízek ve Sportu říkal: Ať rozhodčí chybují, ale ať jim to věřím.

„Ano, o tom to do jisté míry je. Věřím ve zlepšení. Radek Příhoda je mediálně zdatný a to je taky důležitá součást. Určitě to bude lepší.“

Komise chce, aby VAR, po vzoru EURO, méně zasahoval. Nebude to narážet na české podmínky, kde kluby budou volat po větších intervencích? Na EURO to fungovalo, jenže liga je k sudím víc nablízko, provázanější.

„To je taky role Radka Příhody, že klubům musí vše vysvětlit. A musí to být konstantní. Ne, aby se za tři měsíce něco měnilo. Ať se to nějak nastaví a pak drží. Lidé si zvyknou. Není možné lítat z extrému do extrému.“

Mělo by to být jako na EURO?

„Na jednu stranu se chce říct, že ano. Ale pak si vzpomenu na penaltu na Sterlinga proti Dánsku. Chceme, aby video zasáhlo? Já nevím. Co je dobře?“

Vzhledem k tomu, jak VAR na EURO jednal, video zasahovat nemělo. Ačkoli penalta byla omyl. To je ta konzistence, o které jste mluvil. Nejde najít absolutní spravedlnost.

„Přesně tak. Pojďme si říct, proč máme video. Po EURO řešíme v podstatě tři situace. Sterling, penalta pro Francii proti Portugalsku a já bych řešil i Chielliniho za stažení protihráče rukou ve finále. To je úspěch. Jen tři situace. Takže, cílem videa je minimalizovat sporné výroky, nikoli dosažení absolutní spravedlnosti. Nebýt videa, máme sporných nebo dokonce jasně nespravedlivých situací mnohem víc. Díky němu však vymizely třeba metrové ofsajdy nebo surová hra, kterou sudí neviděli. My teď řešíme tu Sterlingovu penaltu – a tady holt musíme akceptovat, že ve fotbale nikdy absolutní spravedlnost nebude, protože to není černé a bílé. Tohle musíme přijmout. I když to ještě bude trvat.“