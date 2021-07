Kontroverzní momenty ze Sparty: Penalta ano, za co měla přijít červená?

Štetinův oranžový skluz

8. minuta

Lukáš Štetina pro ostrý zákrok nejde daleko, to se o něm dobře ví. V úvodu utkání se Sigmou se ale vydal možná až za hranu. Pronikajícího Jakuba Matouška totiž sestřelil zcela nevybíravě. Navíc v situaci, kdy se křídelník Olomouce už už tlačil do vyložené šance. Rozhodčí Pavel Orel vytáhl pouze žlutou kartu, následně situaci konzultoval s kolegou u VAR. (Jiří Adam) „Nebyly naplněny všechny atributy pro zjevnou brankovou příležitost. Šlo o rychlost a směr míče, který směřoval k rohovému praporku. Jelikož jde o zásadní rozhodnutí, VAR situace kontroloval. Já mu ji popsal a on se s naším rozhodnutím na hřišti ztotožnil,“ vysvětlil sudí.

Názor Sportu:

Sparťanský stoper může být za žlutou kartu rád, jeho nebezpečný skluz byl minimálně oranžový. Pokud by rozhodčí poslal Štetinu do sprchy, nikdo by se nemohl divit. Zkušený bek šel do velkého rizika.