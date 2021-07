Gebre Selassie: hořký návrat a děsivý faul. Mohl jsem mít po noze, řekl

Trvalo devět let, než Theodor Gebre Selassie (34) uzavřel kruh výtečné kariéry. Na severu Čech se poprvé po návratu z bundesligy do FORTUNA:LIGY představil proti Slovácku (1:0) a rovnou si střihnul nezvyklou pozici. Tvořil na středu hřiště. Duel zkušená liberecká posila nemusela každopádně vůbec dohrát, v 69. minutě málem vyřadil bývalého reprrezentanta ostrým šlapákem Rigino Cicilia u půlící čáry.

Šl o hořkosladký návrat na ligovou scénu?

„No, prohrálo se, takže spíš jen hořký. Je fajn hrát zase ‚doma‘ v Liberci, i přivítání bylo milé, ale na soupeře jsme nestačili, takže pocit zůstává hořký.“

Co se stalo u jediné branky v zápase? Právě od vás se míč odrazil nakonec do brány.

„Slovácko zahrávalo aut a jednoznačně se příliš jednoduše dostali do vápna. Milan Petržela se následně dobře uvolnil a ve snaze zablokovat jeho střelu jsem ji ještě vylepšil. Letěla přímo do šibenice.“

Zákrok Rigina Cecilii v 69. minutě vypadal z dálky děsivě. Jak nebezpečný skluz to byl?

„Ještě jsem ho neviděl. V té situaci jsem měl každopádně pocit – a teď stále vnímám otisk pod kolenem – že kdybych zůstal stát na noze a neuhnul celým tělem, zlomil mi nohu, nebo prošlápl koleno. Za mě šlo o velmi nebezpečnou hru.“

K získání bodům vám chyběla hlavně lepší kombinace, že?

„Pochopitelně. Hráli jsme první kolo, máme hodně mladých hráčů a sehranost není optimální. Ale ve druhé půli jsme si po zjednodušení hry vytvořili nebezpečné situace, i když jsme paradoxně v přesilovce měli spíš upravit styl, aby soupeř běhal víc bez balonu. Musíme se poučit a bude to chvíli trvat, koneckonců na šance skončilo utkání 1:1. Oni je dali a my ne.“

Mrzí vás hlavně nevyužitá přesilovka?

„Ano. Měli jsme minimálně 25 minut na vyrovnání, ale nedokázali jsme si se situací poradit ve finální třetině hřiště. Měli jsme zachovat větší klid v přípravě dostat balon nahoru.“

Sedí vám role uprostřed hřiště?

„Určitý nezvyk to je. Odehrál jsem tam x zápasů v přípravě, baví mě to a věřím, že se zápas od zápasu budu zlepšovat.“

