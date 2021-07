Jarolím: Ke Škodovi jsem měl připomínky, Suchý to zvládl dobře

S totálně překopaným týmem vyšperkovaným o velké hvězdy Marka Suchého a Milana Škodu začala Mladá Boleslav sezonu porážkou. V Plzni se sice po pauze zlepšila, domácí zatlačila, ale svedla jen snížit na konečných 1:2. Jak hodnotil trenér Karel Jarolím dva navrátilce do české nejvyšší soutěže? „Marek neměl lehkou úlohu. Hrál na Beauguela, zvládl to dobře. Milan dal gól, byť jsem k němu měl po prvním poločase připomínky. Ale vzhledem k tomu, že nemohl nastoupit v generálce, tak se do zápasu postupně dostal,“ pravil.

První zápas, hned porážka. Proč?

„Nehodnotí se mi to dobře. Věřili jsme, že tady můžeme uhrát dobrý výsledek. Ale situace, z kterých jsme inkasovali, nebyly důsledně dohrané. V podstatě jsme Viktorku pustili do komfortního náskoku 2:0. Nějaké náznaky jsme v prvním poločase měli také, ale bylo to bezzubé. Pořádně jsme nevystřelili. S tím jsme nebyli spokojení. Do druhé půle jsme udělali změny. Mrzí mě, že Škoda místo břevna nevstřelil kontaktní gól, jelikož to bylo zkraje poločasu. Hned bychom měli víc času s výsledkem něco udělat. Pak se nám podařilo snížit, ale už jsme nebyli schopni přidat vyrovnávací branku, a Viktorka má tři body.“

Mrzí vás výsledkový neúspěch o to víc, že Plzni chybělo sedm hráčů základní sestavy?

„Na to nekoukám. Jestli je Plzeň kompletní, nebo ne, na věci nic nemění. Mrzí mě porážka. Viktoria má slušný kádr. Ať nastoupí kdokoliv, je nebezpečná. Obzvlášť v domácím prostředí. Gólových šancí domácí moc neměli, ale byli efektivní.“

Jak se vám zamlouvaly výkony největších posil Marka Suchého a Milana Škody?

„Marek neměl lehkou úlohu. Hrál na Beauguela, zvládl to dobře. Nevím, jak při té první brance. Neměli jsme první balon dobře pokrytý na šestnáctce, ale musím se na to podívat. Milan dal gól, byť jsem k němu měl po prvním poločase připomínky. Ale vzhledem k tomu, že nemohl nastoupit v generálce, tak se do zápasu postupně dostal.“

Co jste mu o pauze vyčítal?

„Očekával jsem od něj větší aktivitu, navíc jsme nahoře nebyli schopni balon udržet.“

Cítil jste, že po letních změnách se mužstvo potřebuje ještě víc sehrát?

„Na to není čas. Po pauze šel na hřiště Dan Fila. Ukázal, že má dovednosti k tomu, aby byl platným hráčem. Pořád je to mladý kluk, s kterým je potřeba pracovat. Fakt mě nejvíce mrzí inkasované branky. Hlavně ta druhá, kdy jsme ustoupili ze souboje.“