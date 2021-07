Kuchta: Nějak jsem to trefil. Všichni bojujeme, abychom nebyli na tribuně

Dlouho nic kloudného nepředvedl, byl pozorně střežen. Slávistický útočník Jan Kuchta se ale ve Zlíně přesto do jedné příležitosti dostal a krásnou ranou rozhodl vstupní zápas nové sezony proti domácímu Fastavu. „Musím soupeře pochválit, hráli dobře, neměli jsme to tu vůbec lehké,“ ocenil výkon houževnatého soka Kuchta po výhře 1:0. Na zlínském stadionu už řádil před půl rokem.

V lednu jste dal ve Zlíně hattrick, nyní jste vstřelil vítězný gól. Sedí vám to tady?

„Chci pomáhat týmu v každém zápase. A že to vychází zrovna na Zlín? Jsem rád, ale neberu to tak, že je to můj oblíbený soupeř. Je to nepříjemný sok. Po změně trenéra hrají docela kombinačně, už tolik balonů nenakopávají. Byl to pro nás velmi těžký začátek soutěže.“

Gólová rána vám sedla, že?

„Vypadala povedeně, to ano, ale už jsem toho měl plné kecky. Chtěl jsem však na hřišti vydržet a trochu mančaftu pomoct. Osky (Oscar) mi to krásně narýsoval, měl jsem to na dlouhou nohu a chtělo to pořádně trefit. Věděl jsem, že Dostál chodí brzo na zem. Ne že bych to chtěl takhle dát, ale povedlo se mi míč aspoň nějak trefit. Byl to důležitý gól.“

Zlín - Slavia: Kuchta si ekvilibristicky vyměnil míč s Oscarem a bombou otevřel skóre! 0:1

Pak jste si tedy hned řekl o střídání?

„Ano. Měl jsem toho plné brejle. Chtěl jsem, aby šel na hřiště čerstvý hráč, naštěstí jsem týmu pomohl.“

Do té doby jste ale moc ve hře nebyl. Čím to?

„Máte pravdu, nebyl jsem vůbec ve hře. Měl jsem jedinou šanci a z ní jsem dal gól. Myslím, že mě i naše klíčové hráče v ofenzivě domácí pokryli. Jsme rádi, že jsme alespoň tu jednu šanci proměnili a vezeme tři body domů.“

Utahali jste Zlín?

„Myslím, že jsme se dostávali víc a víc do tempa. Je možné, že Zlín odpadal. Vůbec nám to ale neulehčil. Musím soupeře pochválit, hráli dobře, neměli jsme to tu vůbec lehké.“

Projevila se i vyrovnanost a šířka kádru, kterým Slavia disponuje?

„Jsme nejlepší klub v Česku. Konkurence je a bude pořád. Reprezentanti dostali pro tenhle zápas ještě volno, ale teď se k nám připojí a konkurence bude ještě větší. Bojujeme o triko, abychom další zápas nebyli na tribuně. Máme nahuštěný program. V pátek nás čekají Teplice, pak třetí předkolo Ligy mistrů. Bude to náročné, určitě se protočíme.“

Přijelo hodně vašich fanoušků, kotel byl hodně zaplněný. Užili jste si to?

„Samozřejmě jsme byli rádi. Bylo tu hodně lidí, i na hlavní tribuně byli slávisti a byli slyšet. Chci jim poděkovat, protože nás k tomu gólu dohnali, je to i jejich práce. Pomohli nám k vítězství, kterým jsme jim mohli udělat radost.“

