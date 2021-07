iSport podcast: Sparta musí proti Rapidu předvést výkonnostní strop

Hráče pražské Sparty čeká už ve středu jeden z nejdůležitějších zápasů této sezony. A sice domácí odveta druhého předkola Ligy mistrů proti rakouskému Rapidu Vídeň. Co by se dělo, kdyby Letenští do další fáze nepostoupili? A jak kvalitní ulovili v létě posily? Nejen na to odpovídal fotbalový redaktor Deníku Sport Radek Špryňar v ligovém podcastu, který moderoval Ondřej Huml.