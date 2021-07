Expert Kopecký: Slavia zatím věří prověřeným, Sparta dostává moc gólů

Slavia bez řady opor a navzdory komplikacím v přípravě zvládla zápas ve Zlíně. Co vás na něm zaujalo?

„Především to, že z nových hráčů nastoupili pouze Plavšič s Ekpaiem, které Trpišovský dobře zná. Zatím věří prověřeným a noví se musejí seznámit s klubem i pojetím hry Slavie. Bořil asi dostal čas se psychicky dostat z kritiky, která se na něj po mistrovství Evropy snesla, to taky chápu.“

Zápas rozhodl krásnou brankou Jan Kuchta. Vytvoří s Michaelem Krmenčíkem nejlepší útočné duo v lize?