Gebre Selassie o sestupu i Jarolímově cenné lekci: Liberec byl jasná volba

Theodor Gebre Selassie se v dresu Liberce vrátil do české FORTUNA:LIGY v utkání proti Slovácku • ČTK / Černý Vít

Číslo 23 si zvyká na staronové adrese. Theodor Gebre Selassie se po devíti letech v Brémách vrátil do Liberce, se kterým na jaře 2012 vyhrál českou ligu. „Je fajn být zase doma,“ usměje se exreprezentační obránce. Do ciziny odcházel coby 25letý zelenáč, teď je zpátky na severu už jako táta dvou synů. V rozhovoru pro Sport Magazín PLUS mluví třeba o tom, proč obdivuje basketbalovou ikonu Michaela Jordana, nebo proč se dal na charitu.

Těžko si mohl vysnít krásnější tečku. Dvanáctého května 2012 Liberec remizoval 0:0 s Plzní a u Nisy se slavil historicky třetí (a zatím poslední) titul Slovanu. Pro Theodora Gebre Selassieho to byl na dlouhou dobu poslední zápas v české lize, dalších devět sezon se soukal do zeleného dresu Werderu Brémy.

Letos v létě se kruh uzavřel, liberecký patriot je znovu doma. Ví to celý fotbalový svět, který na konci června tleskal povedenému přestupovému videu ve stylu Fresh Prince, kultovního sitcomu z devadesátých let. Gebre Selassie si ve svěží parodii střihl roli Willa Smitha - a minutu a půl krátký skeč se rychle stal hitem sociálních sítí. „Nejlepší prezentace přestupu v historii,“ poklonil se španělský sportovní deník Marca. A nejen on.

Některé přestupy proletí v tichosti, zato o vašem návratu z Brém do Liberce věděli na všech kontinentech. Čekal jste takové haló?

„Lhal bych, kdybych říkal, že jsme čekali takovou odezvu. Na druhou stranu jsme si s tím dost pohráli: já, kluci z marketingu Slovanu a jeden můj kamarád, který měl nápad s Fresh Princem. Všechno do sebe krásně zapadlo a vznikla z toho taková věc.“

Jak dlouho jste natáčeli?

„Stihli jsme to za jediný den.“

Vážně?

„Jeli jsme od rána do čtyř odpoledne, měli jsme jen pauzu na oběd. Jinak jsme pořád točili. Předtím jsme se na to chystali dva týdny. Když máte takovou akci, nemůžete přijít na plac bez přípravy a koukat po sobě: Tak jak to uděláme?“

Pečlivá příprava se vyplatila, vaše video sdílely třeba televizní stanice Sky Sports či web bundesligy.

„Natáčení mě moc bavilo, filmy a seriály jsou moje hobby. Snažil jsem se pomáhat s tím, aby záběry ladily, nebo aby to nevyznívalo kýčovitě. Nešlo to udělat v poměru jedna ku jedné jako Fresh Prince, ale výsledek se snad povedl.“

Proč jste se inspirovali právě sitcomem o chudém mládenci, který se nastěhuje ke svým zazobaným příbuzným do nóbl čtvrti v Los Angeles a převrátí jim život vzhůru nohama?

„Je to moje srdcovka, mám na ni nádherné vzpomínky z dětství. Tenkrát v devadesátkách to byla jedna z mála věcí, která sem z Ameriky došla. Pak už tu byl jen Krok za krokem, Beverly Hills 90210 nebo Dallas.“

Když jsme u Fresh Prince, je jeho hlavní hvězda Will Smith váš oblíbenec?

„Oblíbenec vyloženě ne, ovšem jako herce ho mám rád. Je výborný, ale připadá mi, že v posledních letech dostává zvláštní role, ve kterých nemůže naplno využít svůj potenciál. Škoda pro něj.“

Hltal jste filmy a seriály i třeba na soustředění před startem sezony?

„Jasně. I když na jednu stranu zní hrozně, když člověk řekne, že kouká na seriály. Na finálním soustředění v Rakousku jsme trávili dost času spolu, abychom se dali dohromady jako tým, ale když jsem byl sám, v rámci relaxu jsem se na něco díval často.“

A konkrétně?

„No vidíte! Říkám, jaký jsem fajnšmekr, a teď musím přiznat, že koukám na Lokiho, seriál z Marvel světa... Ale nebojte, sleduju i kvalitnější věci.“ (usmívá se)

Liberec jsem preferoval nad všechny

Od filmu k fotbalu: byl Liberec jasná volba?

„Preferoval jsem ho nad všechny ostatní možnosti. Už rok bylo jasné, že se vrátíme do Česka a budeme tady žít jako rodina. Se Slovanem jsem byl v kontaktu od zimy a doufal jsem, že to vyjde.“

Vyšlo to, jste zpátky doma.

„Ve fotbale do poslední chvíle nikdy nevíte, ale jsem rád, že to klaplo. Devět let