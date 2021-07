Marcelo v akci, kiks Koláře i zánik Čechů v sestavě. Co ukázala Slavia?

Dopředu dobrý, vzadu pozor, úplně vzadu dvojnásobný pozor! Slavia ladí formu na předkolo Ligy mistrů. Teplice sfoukla 3:1. Ovšem ideální to z její strany nebylo. Kiksem se pod jedinou trefu domácích podepsal brankář Ondřej Kolář. Pozitiva však převažují: Ivan Schranz se uvedl v základu hattrickem a na levém kraji obrany běhá kříženec hráče Realu Madrid a Bayernu Mnichov. Co dalšího páteční předehrávka naskytla?

Kříženec Marcela a Daviese řádí A tenhle znáte? Přijde obránce do Slavie a po několika měsících je z něj skvělý záložník. Pak dorazí záložník a je z něj moderní levý bek. Ne, to si Jindřich Trpišovský nedělá srandu. Uměl by využít i pytel brambor, přece by jich byla škoda... Oscar má na levém kraji obrany po dvou kolech už tři asistence. Na Stínadlech liberijský reprezentant měl prsty ve všech brankách Pražanů. „Oba jeho letní výkony byly špičkové. Ale to už v minulé sezoně v Evropě. Jediné, co nám u něho chybí, je, aby se víc dostával do vápna a střílel více branek. Už nyní atakuje nejlepší hráče v lize. Hrozně hezky se na něho dívá. V jeho podání je to tanec s míčem,“ rozplýval se Trpišovský nad svým křížencem Marcela a Alphonsa Daviese, které Liberijec doma studuje. Teplice - Slavia: Další Oscarova skvělá práce a Schranzovo pohotové zakončení! 1:2

Debut, jubileum a první hattrick Slávistická ofenziva je pekelně našlapaná. Krmenčík, Kuchta, Musa, Tecl... Ne, páteční režii vzal do svých rukou Ivan Schranz. Tři góly, 100. zápas v lize, první hattrick v kariéře a to hrál v základní sestavě v sešívaném poprvé. „Kdyby si v koncovce počínali i ostatní jako on, mohli jsme branek vstřelit víc a měli jsme klidnější průběh zápasu,“ káral ostatní Jindřich Trpišovský. Slovenský reprezentant si navíc z pravého křídla vyhověl i s hroťákem Musou a předložil mu balon do obří šance. „Zamotal mi hlavu. Ivan ukazuje, že s ním můžeme počítat, rychle se adaptuje. Je to trochu odlišný typ křídla, než máme. A ve druhém poločase hrál dobře i na hrotu. Že může nastoupit na všech čtyřech postech v ofenzivě, je jeho i naše obrovská deviza,“ dodal kouč Pražanů. Teplice - Slavia: Schranz si vypočítal zakončení hlavičkou a překonal Grigara, 0:1!

Jeden cosmopolitan, prosím! Vpravo Dán Alexander Bah. Vedle Ukrajinec Taras Kačaraba. Před ním Ibrahim Traoré z Pobřeží Slonoviny. Ještě výš Rumun Nicolae Stanciu. Vlevo srbský rychlík Srdjan Plavšič. Za ním Liberijec Oscar a takhle bychom mohli pokračovat Slovákem Ivanem Schranzem a Chorvatem Petarem Musou. Že vám někdo schází? Jasně – čeští hráči. Slavia měla v základní sestavě proti Teplicím s domácím pasem pouze trio Ondřej Kolář, David Zima a Petr Ševčík. Vůbec poprvé v historii samostatné ligy. Nejmenším zastoupením dosud byli 4 Češi. A to v zápasech: minulý týden proti Zlínu, Spartě (2013/14), Dukle (2012/13) a Liberci (2012/13). Marodka a dovolené dělají svoje... SESTŘIH: Teplice - Slavia 1:3. Super Schranz rozhodl hattrickem ve velkém stylu

Bojovník Stanciu Když zkraje léta vystavilo vedení Slavie stopku jeho přestupu do Galatasaraye, byly na místě obavy, že si osmadvacetiletý rumunský reprezentant bude chtít přestup vytrucovat. Nicolae Stanciu však svým výkonem a nasazením proti Teplicím všechny pochyby rozmetal. Kromě tradičně dobrého výkonu směrem dopředu se blýskl i klíčovým obranným zákrokem. Když se Teplice hrnuly v 78. minutě do vyložené šance, byl to právě Stanciu, kdo se sprintem vrátil k vlastní bráně, kde skluzem zabránil Ladislavu Kodadovi ve vyrovnání. „Zaslouží za to absolutorium,“ vysekl poklonu opoře sešívaných Jan Rezek. Teplice - Slavia: Zlatá příležitost Kodada skončila na heroickém skluzu Stancia!