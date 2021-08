Mladíci v ráži, Panák na scéně i sprcha pro Gebreho. Co ukázala Sparta?

Zápasy Sparty u Nisy, to byla v posledních letech zpravidla pořádná řež. Letenští v ní často bodově krváceli, v sobotu večer to ovšem neplatilo. Bořek Dočkal a spol. odehráli na severu Čech nejklidnější utkání za dlouhou dobu, dění na trávníku totiž drželi pevně v rukou. Vítězství 5:0 toho budiž jasným důkazem. Podívejte se, co všechno bitva na severu Čech přinesla.

Smršť pod taktovkou Adamů Sparta na hřišti Slovanu od úvodního hvizdu vládla, měla jasně navrch. I po hodině hry ale vedla o jediný gól a nemohla být úplně v klidu. Ten se dostal s nástupem Adamů Hložka s Karabcem. Mladíci využili toho, že soupeř už byl pouze v deseti, a rozjeli ničivou ofenzivu. Oba dali po jednom gólu, prsty měli i v dalších trefách. Bylo jich plné hřiště. „Mladí kluci na ten dort přidali šlehačku, vstřelili góly a potvrdili vítězství,“ usmíval se trenér Vrba. Znovu se tak ukázalo, že budoucnost Letenských leží v dobrých rukou. Liberec - Sparta: Karabec i Hložek přešli přes čtyři soupeře, famózní gól! 0:2

Panák poprvé a skvěle V lize nastoupil od první minuty poprvé od 27. října 2018. Stoper Filip Panák definitivně překonal vleklé problémy s kolenem a ve svém premiérovém startu v základní sestavě Sparty zazářil. Navzdory vysokému triumfu patřil k nejlepším mužům na place. V defenzivě nechyboval, často se zapojoval do výstavby hry, osvědčil přehled i cit pro míč. Parádní výkon! „Hrál velice dobře, důrazně, neudělal žádnou chybu, navíc přidal nadstavbu. Je to hráč, se kterým můžeme stoprocentně počítat,“ zdůraznil Vrba. Panák po velkém návratu: Na tohle jsem tři roky čekal, Spartě jsem strašně vděčný

Höjera čeká dlouhá pauza Je to kaňka na jinak skvělém letenském víkendu. Před utkáním se Slovanem se potvrdily černé zvěsti, že Caspera Höjera vyřadí zranění z odvetného duelu s Rapidem na dlouhý čas. Podle informací serveru iSport.cz má dánský obránce problémy v oblasti lýtka, mimo hru by měl být podle prvních odhadů čtyři až pět měsíců. V tomto kalendářním roce tak velmi pravděpodobně do hry už nezasáhne. V dalších dnech by pak mělo padnout definitivní rozhodnutí, zda bývalý hráč Aarhusu podstoupí operační zákrok. Vrba: Kvalitní kádr? Je to pravda! Höjer bude zpátky zhruba v lednu

Gebre Selassie: červená a sprcha První žlutá karta sporná, druhá zbytečná. Theodor Gebre Selassie silně narušil zbytky libereckého plánu, v 52. minutě poslal tým do deseti. Sparta nakonec z přesilovky vydolovala čtyři góly, zkušený (aktuálně) záložník byl rád, že se nestalo nic vážnějšího. „Jednoznačně moje chyba. Jsem jen rád, že Michalu Sáčkovi nic není a odnesl si v uvozovkách jen stehy. Věděl jsem, že je zle, hned po kontaktu. Špatně jsem se rozhodl,“ mínil navrátilec na sever. Herní plán Slovanu se po jeho odchodu rozsypal úplně, první ofenzivní šance přišly až v samotném závěru za rozhodnutého závěru. „Utkání a výsledek jdou jednoznačně za mnou. Po vyloučení to šlo do kytek,“ kál se po duelu. Liberec - Sparta: Gebre Selassie nakopl Sáčka do hlavy a po druhé ŽK jde do sprch! Gebre Selassie: Vyloučení byla moje chyba, debakl jde jednoznačně za mnou