Hoftych po debaklu: Potřebujeme posily. Můj přesun z lavičky? Fáma

Na severu je to téma posledních dní. Mezi fanoušky se spekuluje o tom, že by se Pavel Hoftych rád časem přesunul z lavičky do role sportovního ředitele, opak je však pravdou. „Je to fáma. Jsme na lavičce rád, vrátil jsem se z pozice generálního manažera Trnavy blíž k týmu,“ říká jasně. Co říká na debakl s pražskou Spartou (0:5) a kde probíhají s vedením debaty na téma posil?

Jaký je pohled na nejvyšší domácí debakl Liberce v historii?

„Hráli jsme proti Spartě, která začíná být poslední konsolidovaná, silná. Chtěli jsme dobře napadat a vystřílet soupeři trochu síly. Hráči se snažili být aktivní, je však potřeba vidět, v jakém je tým rozpoložení a že někteří ještě nejsou úplně adaptovaní. Hosté mají momentálně fazónu a velkou kvalitu, nakonec nám dal jedinou branku první půle Jakub Pešek. Pro kontext utkání je důležitá také první žlutá karta pro Thea Gebre Selassieho. Byl jsem u toho, viděl jsem souboj dobře a nešlo o zákrok na žlutou. Beru to jako chybu rozhodčího. Zbytek duelu ovlivnila druhá žlutá karta, která byla v pořádku. Příchodem Hložka s Karabcem se aktivita Sparty zvedla. Jde o velmi dobrý tým, Pavel Vrba navíc umí týmu naordinovat dobrou taktiku. Naši hráči v obraně nestíhali i kvůli tomu, že jsme nasadili hodně mladých kluků. Dostali jsme pětku… Za první dva zápasy jsme narazili na mimořádně těžké protivníky v době, kdy nejsme ve formě. Protočili jsme ve dvou kolech snad úplně všechny hráče. Uvidíme, jak to pojede dál.“

Bylo v aktuálním stavu obou kádrů vůbec možné potrápit Spartu? A co byl taktický záměr?

„Víc běhat a být agresivnější než proti Slovácku. Běžecká agresivita je v pořádku, v případech Rondiče s Matouškem je to složitější. Oba naběhají spoustu kilometrů, ale soupeři hru neznechutí. Mají málo kontaktu a málo vybojovaných balonů. Každopádně kluci běhají, odmakali to, ale šance jsme si nevytvářeli. Záměrem bylo vydudat Spartu, dostat je do stavu, kdy je protihráčům zápas nepříjemný. To byla naše jediná šance. Vyloučení pak už změnilo zápas úplně.“

První karta u vyloučení tedy byla sporná?

„Ani ne sporná, Hancko například fauluje rozběhnutelného Koscelníka zezadu a nedostane ji. Pak ji Theo dostane za nic u naší střídačky. Vyloučení ovlivnilo utkání, ale je potřeba na rovinu říct, že Spartě je momentálně velmi silná. Odehrála velmi dobrý zápas.“

Co otázka posil, znovu se otevírá?

„Žádám od vedení klubu posily už od léta. Bavíme se o tom. Neustále říkám, že tři kvalitní hráči Liberci chybí. Hráči, kteří by měli přijít, by neměli jen doplnit kádr. Musí být zkušení, harcovníci, kteří budou použitelní hned. Jdeme dál. Začátek sezony máme těžký.“

Mezi fanoušky se hojně spekuluje o tom, že byste se rád časem přesunul do pozice sportovního ředitele. Je na tom něco pravdy?

„Není na tom žádná pravda, čistě fáma. Jsem na lavičce rád, vrátil jsem se z pozice generálního manažera blíž k týmu. Roli sportovního ředitele jsem si zkusil tři roky v Trnavě a víc mi sedí práce u týmu. Jsem tu rád jak v realizačním štábu, tak s týmem. Čeká nás hodně těžká a tvrdá práce s různým koncem, to je vždy jasné, ale vůbec neuvažuji, že bych se přesouval do nějaké role. Reakci jsem ani nikde nezaznamenal a nejsou to moje myšlenky.“

Očima Theodora Gebre Selassieho Jsem hlavně rád, že Michalovi „nic není“ „Mám za to, že jde vůbec o první červenou kartu v profesionální kariéře. Jednoznačně moje chyba. Myslím, že úvodní žlutá karta asi neměla být, hrál jsem čistě balon, trest nekorespondoval s metrem zbytku utkání, druhá je naopak jasná a zasloužená. Jsem jen rád, že Michalu (Sáčkovi) nic není a odnesl si v uvozovkách jen stehy. Věděl jsem, že je zle, hned po kontaktu. Špatně jsem se rozhodl v té setině sekundy, měl jsem nechat balon spadnout za sebe. Musím se opakovat, ale jsem rád, že se nestalo nic vážnějšího. Utkání a výsledek jdou jednoznačně za mnou. Skóre bylo po poločase 0:1, mohlo se stále stát cokoliv… Tým jsem oslabil a šlo to do kytek. Každopádně máme všichni na čem pracovat, musíme být lepší na balonu a efektivnější v tom málu šancí, které máme. Definitivně před námi leží ještě hodně hodně práce.“

