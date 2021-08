Uzdravený Panák čeří vody v obraně Sparty. Do sestavy má nejdál Vitík

Je to jeden z nejsilnějších příběhů na prahu nové sezony. Filip Panák se po vleklých problémech s kolenem po dlouhých měsících vrátil do akce, v sobotu v Liberci (0:5) nastoupil poprvé v základní sestavě Sparty. Ve fotbalovém společenství není snad nikdo, kdo by plavovlasému sympaťákovi tenhle návrat nepřál. Teď je ovšem čas otočit na další stránku. Co Panákův nástup znamená pro defenzivu Letenských?