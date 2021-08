Konkurent za miliony, tribuna, béčko. Olomoucký talent míří do Pardubic

Přetlak v olomouckém útoku je vyřešen, nikoli však odchodem zkušeného Martina Nešpora, jak se původně předpokládalo, ale hostováním Mojmíra Chytila. Podle informací iSport.cz se o dvaadvacetiletého dlouhána zajímaly Jablonec se Slováckem, ale Chytil nakonec míří do Pardubic, které Sigma v sobotu porazila 3:2. Spolupráce mezi oběma kluby tak pokračuje.

V předminulé sezoně vlétl do ligy jako uragán: rozhodl duel s Libercem či se Spartou a ve spolupráci s Lukášem Julišem bavil nejen olomoucké fanoušky.

Veřejnost se podivovala nad tím, co je Mojmír Chytil za úkaz. Dlouhý krok, solidní technika, vynikající krytí míče, mazácké zakončení a k tomu schopnost nastupovat nad hrotem i pod ním.

Ani předchozí ročník nebyl špatný, vítězné branky proti Brnu a Opavě rozhodně nebyly k zahození.

„Jsem spokojený. Pod trenérem Látalem cítím větší šanci, za pana Jílka jsem byl spíše tréninkový hráč, moc šancí jsem v zápasech nedostal. I tak jsem mu ale vděčný za to, že mě do áčka posunul,“ hlásil Chytil, když si vydobyl pevné místo mezi elitou a nový kontrakt na Hané do června 2023.

Nedělní start a gól za třetiligové béčko proti rezervě Baníku (3:3), kde patřil k nejlepším, byl však zřejmě na nějakou dobu jeho posledním počinem v modrém dresu.

Devadesát minut v úvodním kole MSFL bylo jeho premiérových v sezoně, neboť ve F:L se ani na Letné, ani proti Pardubicím nevešel do nominace, přestože forma hlavního konkurenta Antonína Růska zatím velmi pokulhává.

„Ale Mojmírova aktuální výkonnost a s tím související sebevědomí není úplně na patřičné úrovni,“ vysvětluje kouč Václav Jílek.

„Taky musíme brát v potaz, z jakého základního rozestavení budeme vycházet. Nejsme Slavia, která je schopna vzít do Zlína na lavičku pět útočníků. Řešíme to, uvidíme, jak to bude v následujících týdnech vypadat,“ doplňuje.

Podle informací iSport.cz už je jasno. Chytil, který zaujal i Jablonec a Slovácko, se přesune na půlroční hostování bez opce do Pardubic. A to hned v pondělí.

Východočeši v sobotu na Andrově stadionu padli 2:3, a zatímco solidně kombinující záložníci domácího soupeře přehrávali, na špici by loňské ligové překvapení potřebovalo posílit a zvýšit konkurenci pro Pavla Černého a Davida Hufa.

„Měli jsme dlouhodobý zájem o Zifčáka,“ zmiňuje trenér Jaroslav Novotný dalšího olomouckého útočníka z ročníku 1999, jenž Pardubicím v předminulém ročníku pomohl k postupu, ale v sobotu je skolil gólovou hlavičkou po Chvátalově rohu.

Nakonec to však nebude Zifčák, ale Chytil, který se v klubu potká se stejně starým kamarádem Jiřím Slámou. Ten v Pardubicích rovněž hostuje ze Sigmy, nově již s opcí.

Ideální scénář? Aby navázal na Michala Surzyna, jehož skvělé výkony posunuly do Jablonce a loňský nováček z toho profitoval, zatímco Hanáci dlouhodobě hledají krajní beky.

„Věříme, že se Slámič vypracuje v takového hráče, jako byl pro nás Surzyn. Už minule doma, když nastoupil, ukázal kvalitu,“ chválí důrazného leváka Krejčího asistent Novotný.

V neděli proti Mladé Boleslavi již třeba bude Sláma posílat centry parťákovi Chytilovi.

Pohled Michala Kvasnici: Nelogický odstřel V danou chvíli, jak často říká trenér Václav Jílek, je Chytilovo hostování v Pardubicích opravdu ideálním řešením. Hlavně tedy pro samotného hráče. Jinak si ovšem myslím, že k němu vůbec nemělo dojít. Zaprvé: proč Sigma za přispění podnikatele Josefa Lébra kupuje na podhrotovou pozici Antonína Růska z Brna za dvanáct milionů, když má na stejný post své vlastní klenoty? Nejen Chytila, jemuž je dvaadvacet jako Růskovi, ale i osmnáctiletého Kryštofa Daňka. Bylo jasné, že příchod drahé posily ze Zbrojovky někdo odnese, protože se zákonitě musí podržet i ve chvíli, kdy se mu nedaří. Zadruhé: Nešpora se chce Olomouc zbavit, ale startem v posledním zápase minulé sezony mu automaticky prodlouží smlouvu? Aha... Zatřetí: Chytil není horší než Růsek.

CHYTIL V LIZE Sezony: 3

Zápasy: 53

Góly: 5

Asistence: 6