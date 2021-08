Expert Koller: Pešek bude lepší než Plavšič. Kolářovi chybí pokora

Spartě se v Liberci historicky nehraje dobře, jenže tentokrát zvítězila jasně 5:0. Co tomu říkáte?

„Zvládla to velmi dobře, její hráči asi ani sami nečekali, že by mohli vyhrát takovým rozdílem. Na druhou stranu Liberec ještě není v herní pohodě, v jeho týmu proběhlo hodně změn. Zápas samozřejmě ovlivnila i červená karta pro Gebre Selassieho. Je vidět, že Sparta je v pohodě, zvedla si sebevědomí postupem přes Rapid, vstoupila do sezony podle očekávání.“

Jakub Pešek vstřelil postupový gól proti Rapidu i vítězný proti Liberci. Tak má vypadat posila, že?

„Mně se v Liberci líbil, beru to ze strany Sparty jako velmi dobrý transfer. Na naši ligu je to nadprůměrný hráč, do Sparty zapadl skvěle. Je vidět, že klubem už prošel a teď se do něj vrátil jako kompletní hráč. Věřím, že v těchto výkonech bude pokračovat a zabydlí se i v národním týmu.“

Souhlasíte s Pavlem Hoftychem, který řekl, že Spartě pomůže víc než Srdjan Plavšič?

„Určitě. Jako Čech zapadne do kolektivu líp než Plavšič, Spartu jeho odchod