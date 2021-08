INSIDER: Věřím, že si Sparta vezme titul, říká Novotný. Vrba šatnu umí

Na kontě má rekordních čtrnáct ligových titulů, je sparťanskou legendou. Trpěl, když pozoroval minulé sezony v podání svého bývalého týmu. Nyní však i někdejší vynikající stoper Jiří Novotný věří, že Letenští jsou na správné cestě – a dokonce by mohli zaútočit na vítězství v nejvyšší soutěži. „Věřím, že titul Slavii konečně sebereme a budeme zase první,“ říká v dalším dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. Co ho vede k takovému optimismu? „Hlavně fyzicky a kondičně je Sparta připravena líp,“ míní a je zvědav, jak si mužstvo povede ve 3. předkole Ligy mistrů proti AS Monaco. Na sparťanské straně při tom vidí dva plusy…