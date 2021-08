Kuzmanovič: Ani jsem nevěděl, že to jde do brány. Cení si důvěry trenéra

Můžete ten gól vůbec popsat z té pozice, z jaké jste ho vstřelil?

„Já ani nevěděl, že to zapadlo do sítě. (smích) Ten centr šel krásně, ale měl jsem to přece jen trochu dál od sebe, musel jsem si pro to jít a zkusit to dát k tyči. Cpal jsem to tam, ale nevěděl jsem, že to jde do brány. Pak jsem viděl, jak kluci zvedají ruce, tak jsem se zvednul a šel se radovat s nimi.“

Je to sice druhá výhra ze tří zápasů, nicméně i v Jablonci jste sahali po bodech, možná po výhře. Co říkáte na váš vstup do sezony?

„Každá prohra mrzí, ale i v Jablonci jsme předvedli dobrý výkon, měli jsme víc šancí než soupeř, v některých pasážích jsme ho přehrávali, bohužel jsme v posledních minutách inkasovali. Zvládli jsme pak ale těžké utkání se Zlínem, teď zase. Fyzicky to bylo hodně náročné, bylo snad třicet stupňů, Budějovice jsou kvalitní mančaft. Jsem rád, že máme šest bodů, ale ta sezona teprve začíná, odehráli jsme teprve tři zápasy. Je třeba dál pracovat na tréninku s plným nasazením, chystat se na každé utkání a zvládneme to.“

Daří se ofenzivě, v posledních dvou zápasech osm vstřelených branek. Jak si to užíváte?

„Musím to zaklepat, nezakřiknout… Odvíjí se to od práce, nejen útoční hráči, ale celý tým maká. Až na první zápas své šance proměňujeme, jsem za to rád. Budeme se snažit to udržet.“

České Budějovice - Baník: Ostrava vede už 2:0, hlavou se prosadil Tetour

Změnila se i vaše pozice, na jaře jste příliš nehrál, teď si ale své místo v sestavě držíte. Forma dobrá?

„Pro mě bylo strašně důležité, že jsem odtrénoval celou přípravu. Na jaře jsem měl covid, pak prasklý sval, skoro dva měsíce jsem byl mimo, blbě se do toho zase naskakovalo. Teď jsem měl celkem dobrou přípravu, nabral jsem fyzičku, cítím se dobře, to je pro mě důležité. Jsem rád, že mi trenér dal důvěru, že jsem zpátky a snad to splácím.“

Teď vás čekají Pardubice, pak velký zápas na Slavii, to bude ta pravá prověrka pro vás a vaše ambice?

„Já myslím, že to už byl střet s Jabloncem, a dokonce i proti Zlínu, i když to výsledkově bylo jednoznačné. Stupňuje se to, v první řadě ale musíme zvládnout Pardubice, v žádném případě to nepodcenit. Možná si někdo řekne, že je to papírově slabší soupeř, ale strašně běhavý, kvalitní, hrozně se mi líbí jejich střed hřiště, už několikrát to ukázali. A pak se ukázat v nejlepším světle na Slavii. Máme v zádech skvělé fanoušky, i teď v Budějovicích za námi byli, díky jim. Chceme jim vrátit jejich důvěru a fandění.“