Hložek o spálených šancích: Těžká otázka. Mohli jsme být ve větším klidu

Utkání s Karvinou jste výsledkově zvládli, herně to ale mělo k ideálu daleko, souhlasíte?

„Od začátku zápasu jsme věděli, že Karviná bude pečlivě bránit a čekat na ztráty míče, ze kterých by mohla chodit do brejků. V prvním poločase jsme si vedli skvěle, neměli tam skoro žádnou šanci. Podařilo se nám vstřelit gól, já měl i další možnosti, abych náskok zvýšil. Kdybychom o poločase vedli o dvě branky, dohrávali bychom to ve větším klidu.“

Sparta - Karviná: Hložek se krásně uvolnil a obstřelil Neumanna! 1:0

Ten naopak po změně stran chyběl.

„I ve druhém poločase jsem měl velkou šanci, bohužel jsem zase nedal. Naštěstí se prosadil Pavlas (Pavelka), pak už to bylo v klidu. Nebylo to ale od nás ideální. Možná proto, že jsme vedli jen o gól a Karviná měla pořád naději vyrovnat. To je hnalo dopředu. Stávat by se nám to samozřejmě nemělo, koncentrace by měla být perfektní od začátku.“

Zmínil jste neproměněné možnosti. Cítíte, že vám k úplné pohodě ještě něco chybí?

„To je těžká otázka…“

Jak jste ty situace viděl?

„Určitě jsem to měl řešit jinak. Při první situaci jsem měl jít asi do kličky. Nebo zkusit přehodit brankáře. Chtěl jsem to nejprve dávat na první tyč podél levé nohy brankáře. Ale tam mi to zavřel, tak jsem na poslední chvíli měnil řešení a nevyšlo mi to.“

S čím půjdete do úterní odvety třetího předkola Ligy mistrů s Monakem?

„Jedeme s tam nepříjemným dílčím výsledkem a bude to hodně těžké. Ale naděje umírá poslední. Necháme na hřišti všechno, abychom uspěli.“

SESTŘIH: Sparta - Karviná 2:0. Pohodlný triumf Letenských, Hložek rozhodl obstřelem

Sparta - Karviná: Hložek v další naprosté! Hanckův lob následně málem zapadl za Neumana Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné