Baník rozjel útočné manévry. Trenér potvrzuje ambice, má víc variant

Bedřich měl svou milovanou rodnou Litomyšl, Ondřej zase staví silnou ofenzivu v Ostravě. A taky je to taková symfonie. Baník dal pod Ondřejem Smetanou v posledních dvou kolech osm gólů, „v číslech“ je celkem osm hráčů a další jako Dyjan Azevedo, Roman Potočný nebo Lukáš Budínský na svůj první bod ještě čekají.

„Chtěli jsme větší konkurenci, variabilitu, prostě silnější tým,“ poznamenal Ondřej Smetana po výhře v Českých Budějovicích 3:1. Co chtěl, to má, dalo by se říct v úvodu sezony.

Už v Jablonci hrálo jeho mužstvo velmi solidně a mělo na body, přišlo o ně smolně až v závěru zápasu. Ovšem i tak, Baník severočeského protivníka lehce přestřílel, v otevřené hře nebyl o nic slabší.

Výkony proti Zlínu a na jihu Čech byly ještě mnohem lepší, přesvědčivější. Jednoznačné výhry, větší čas na balonu, daleko větší aktivita a tlak do brány soupeře. A důležitá poznámka, Smetana tyto dílčí úspěchy označil za povinné. Z pohledu klubu to jen potvrzuje jeho ambice a doposud oprávněné vyhlídky mířené výš, než kde se Baník umisťoval v posledních sezonách.

Mužstvo těží především z toho, že do ofenzivy má na výběr z široké konkurence. Třeba na Dynamu nebyl v základu jinak výborný Yira Sor, zkrátka z taktických důvodů.

„Předpokládali jsme, že tenhle zápas může být víc pro Romana Potočného. Před sezonou jsme chtěli mít kvalitnější a variabilnější možnosti, jak reagovat na soupeře,“ potvrdil Smetana, jak teď může svou sestavou rotovat. Po složitém jaru se vrátil do formy Nemanja Kuzmanovič. Na srbského útočníka postupně sedl covid a zranění, které ho vyautovalo na bezmála dva měsíce. „Blbě jsem se do toho pak dostával,“ přiznal Kuzmanovič. Teď má gól a přihrávku, spolu s ním se v mužstvu najde dalších sedm hráčů „v číslech“.

Nejvíc přitom udivuje příspěvek stopera půjčeného ze Sparty Davida Lischky. Obránce má už tři góly, tím třetím jistil právě výhru v Českých Budějovicích.

Podstatná a příznivá zpráva pro Smetanu zároveň je, že na svoje první štychy čekají ještě další ofenzivní pomocníci. Roman Potočný, Lukáš Budínský, Dyjan Azevedo a Jiří Klíma. Jen to ukazuje na široký kádr, jaký má kouč po ruce.

A s nímž se logicky hlásí o výraznější roli v lize, žádný vedlejšák.

SESTŘIH: Baník - Zlín 5:1. Demolici Fastavu řídil dvougólový Lischka