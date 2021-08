LIGA OČIMA FANOUŠKŮ: Počítejte s Baníkem! Sparta vede i ve zraněních

České týmy za sebou mají tři kola ligy a taky dvě velká zklamání v Evropě. Slavia doufá, že i přes neúspěch v Lize mistrů ještě v pohárech zvládne velké věci. Sparta kromě ligové tabulky vede i v počtu zraněných. Plzeň zase vyhrála 2:1 a očekává, že odvrátí evropskou ostudu. Baník po jasné výhře jasně vyhlašuje, že se s ním musí počítat na ligové špičce. A Bohemians? Ti kromě výsledku museli řešit i návštěvu majitele soupeře u rozhodčích. Podívejte se na to, co říkají na ligové dění fanoušci.

SLAVIA PRAHA: Ještě můžeme v Evropě něco dokázat Vzhledem k fotbalu praktikovanému Ferencvárosem jsem doufal, že se nám v odvetě podaří minimálně o tři góly vyhrát. Bohužel, nevyšlo to. Slavia tak přišla minimálně o 125 milionů korun. Což je opravdu hodně. Vyhodnocení důvodů vyřazení nechám spíše na sportovním vedení klubu, máme také dostatek novinářů. Já bych se zamyslel nad našimi ambicemi. Klub říká, že Slavia by měla hrát každý rok poháry, ale Liga mistrů by měla být za odměnu. Bohužel finanční rozdíly mezi ní a Evropskou ligou jsou veliké. O Konferenční lize nemluvě. Na druhou stranu je potřeba hrát o koeficient a ten jsme schopni navyšovat v Evropské lize asi lépe. Rozpolcenost naší duše je tedy značná, při prohře s takovým soupeřem to navíc bolí. Snad do EL postoupíme a výkony si zahojíme rány. Pozitivní je, že na stadion už mohou fanoušci, bylo to velmi příjemné osvěžení. Takže díky všem, aspoň trochu napravili náš bol. Hráči ať neklesají na mysli, ještě mohou v Evropě něco dokázat. DAVID OCETNÍK. 43 LET, AREA 114 iSport podcast: Co se bude dít v Edenu po konci v LM? Jaké odchody Slavia řeší?

SPARTA PRAHA: Chyběli Krejčí, aby ušili obvyklou fazonu Po hostině v Liberci přišlo uvolnění herního projevu, možná plánované. Důvody mohly být hned dva. Prvním byla očekávaná sestava Karviné, druhým odveta s Monakem. Sobotní soupeř postavil sestavu s pěti obránci, pamětníci si vybaví tzv. prešovský beton. Ze tří super šancí jsme dali jednu branku, byť hra nebyla špatná, avšak trochu profesorská, jako by se nemohlo nic stát. Ono mohlo, protože Karviná, světe div se, začala i útočit. Nita si střihnul dva výběhy s máchnutím do prázdna, pojistka přišla až z hlavy Pavelky. Mrzí zranění Bořka Dočkala. Proč Sparta kromě prvního místa v tabulce také „úspěšně“ atakuje přední místa v počtu zraněných? Trenéři se mění, ale jejich počet zůstává v podstatě konstantní, cca 7-8. Monacké knížectví zůstalo nedobyto, potěšil alespoň jeden vstřelený gól. A na závěr inzerát: nechcete někdo koupit Minčeva? Nebyl by drahý! A jen pro upřesnění: nejsem v jakémkoli příbuzenském vztahu k brankáři Kolářovi, ani jsem mu neradil, že při malé domů je třeba postavit se za míč, nikoliv vedle něj! MILOŠ KOLÁŘ. 70 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE SESTŘIH: Monaco - Sparta 3:1. Letenští padli znovu o dva góly a přesouvají se do Evropské ligy

VIKTORIA PLZEŇ: Hlavně že žijeme, věřím v postup Teda, to byl náraz do zdi. Nějak jsem ten černý čtvrtek neuměl rozdýchat. Při vší úctě k soupeři, aby nás nějací TNS rozmetávali v 78. minutě, kdy jsem vztekle vypnul přenos, 4:0… Měli to, co my ne. Hlavně chytrost a hbitost. Co jsme jim nabídli jako na zlatém podnose, to proměnili. Ještě že jsme dali dvě branky a stále žijeme. V neděli se mi koukalo z ochozů lépe. Bylo tam už živo, plno lidí, co dělají atmosféru. Na hřišti? Nedá se upřít velká snaha. A pak soupeř přeleze půlku a dá branku. Chvíle oklepání a do Slovácka jsme bušili do konce. Těch ran, to jsem dlouho neviděl. Třetí výhra 2:1 v lize a pátá celkem, to je rarita. Hele, síla tady asi bude, jestli kvalita, to nevím. Jinak naše „uprděná“ hvězda Slavia se zase předvedla. Má kádr na dvě soutěže a musí po prvním kopanci odpočívat?! Ať jdou někam. Ale pokud chcete bičovat jejich gólmana, vzpomeňte si na Kozáčika: ten udělal něco podobného, a taky jsme ho nekamenovali. Věřím v náš postup, prostě věřím. Čest královně Viktorce, celý COVID z Čech navždy pryč! A vláda s ním! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE SESTŘIH: Plzeň - Slovácko 2:1. Viktoria otočila, v dramatickém závěru rozhodl Mosquera

BANÍK OSTRAVA: Vzkaz lize: Musíte s námi počítat! Pokud to byl taktický plán realizačního týmu, tak klobouk dolů. Tedy dostat se v Budějovicích do vedení, střídáním včetně rychlonohého Sora hru oživit a zápas rozhodnout. Plán se sice zbytečným gólem domácích zdramatizoval a zkomplikoval, ale závěrečných patnáct minut jsme si výsledek pohlídali s přehledem. Nasazení Romana Potočného místo Sora bylo asi nejen pro mě velkým překvapením. Musím ale říct, že mě Potok velmi mile překvapil. Byl aktivní, nebezpečný a v případě ztráty míče zabojoval, popřípadě šel do skluzu. Takhle se hraje za Baník, jen tak dále! Vždy je co zlepšovat, ale na naší hře vidím spoustu pozitiv. Asi nejvíce markantní změna je ve fyzičce celého mančaftu. Takový Kuzma nebo Tetour jsou toho jasným příkladem. Po celou dobu jsou v náběhu a je jich plné hřiště. Z mančaftu je cítit síla, forma a týmovost. Vypadá to, že se s námi musí počítat. Abychom ale neznehodnotili slušný úvod, je třeba doma rubnout Pardubice. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: České Budějovice - Baník 1:3. Hosté třemi góly vyrabovali Dynamo, znovu skóroval i Lischka