Šmejkal o Teplicích: Vše není jen o penězích. Věřím v mobilizaci

Zdědil tým, kde v každé řadě měl hráče, o kterého se mohl opřít. Daniel Šmejkal to v Teplicích s Vachouškem, Lüftnerem, Horou, Potočným či Vaněčkem dotáhl v lize až na 5. místo. Uběhly čtyři roky a na severu Čech si mohou o atakování pohárových příček nechat jenom zdát. Klub rok co rok padá v tabulce hlouběji. „Stále věřím, že se podaří sehnat ještě nějaké hráče a zmobilizuje se. Koukám na to jen zvenčí, a i když je začátek sezony, situace není vůbec příznivá,“ říká poslední úspěšný kouč „sklářů“.