Čivič o skluzu na Plavšiče i nevoli v Edenu: Někteří lidé na stadion nepatří

Jako bývalý sparťan přijel do Edenu vzít domácím naději na postup do Ligy mistrů. A povedlo se mu to. I když poslední minuty odvety mezi Slavií a Ferencvárosem prožíval Eldar Čivič v pořádných nervech. Po ostrém skluzu na Srdjana Plavšiče viděl druhou žlutou kartu a musel v 84. minutě do sprch. „Myslel jsem si, že to bylo čisté. Pak jsem viděl video a bylo to jinak. Moje chyba,“ uznal bosenský obránce v rozhovoru pro iSport Premium.