Sladký: Taky bychom slavili jak blázni, takhle máme hlavy dole...

Ale pocity nakonec nic moc, že?

„Před zápasem bychom asi byli spokojení, ale po průběhu, kdy dáme venku tři góly a ještě v závěru vedeme, tak jsme věřili ve výhru. Výkon nebyl špatný, ale jsme zklamání. Měli jsme vézt tři body.“

Proč to nevyšlo? Bassey mohl několika šancemi utkání rozhodnout dříve...

„Je pravda, že do poločasu to mohlo být 3:0, ale nesedlo mu to. Spíš jsme pak po změně stran nechtěli dostat brzy gól, což se nepovedlo. I tak jsme se ale zvedli, dali gól, ale pak nás zase vychytal Maty (Macík). Mohlo být rozhodnuto, takhle dostaneme gól v nastavení...“

V sedmé minutě, Sigma euforicky slavila.

„Taky bychom slavili a běželi k praporku jak blázni, kdyby se nám povedlo něco podobného. Pro ně je to skvělý pocit, jako výhra. My jsme dva body ztratili, máme hlavy dolů. Na druhou stranu výkon byl určitě nejlepší v sezoně, je na čem stavět.“

SESTŘIH: Olomouc - České Budějovice 3:3. Divočina na Hané! Sigma srovnala v nastavení

Jaký byl návrat do Olomouce?

„Zvláštní, šel jsem do kabin doleva místo doprava... Tak to prostě je, už jsem v jiném kluby a musím odvádět výkony v Budějovicích. Přijeli jsme sem vyhrát, bohužel se to nepodařilo.“

Fanoušci vám při střídání tleskali navzdory tomu, že jste připravil dvě branky Dynama...

„Potěšili mě, děkuju jim za to. Je vidět, že jsem tady snad za pět let nějakou práci odvedl.“

V novém dresu jste spokojen?

„Moc! Ale do ideální formy mám daleko, i když teď už to snad bylo trošku lepší. U mě je to o tom, abych dohnal fyzické parametry, protože po zranění kotníku mám pořád manko. Trénink zápasové manko nenahradí, ke konci už jsem toho měl plné zuby. Jinak věřím, že si tým ještě sedne a půjdeme tabulkou i výkonnostně nahoru.“