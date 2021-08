Trpišovský: Náš výkon se zhoršoval. Škoďák hraje výborně. Co Plavšič?

Nebylo to lehké vítězství, že?

„Jsme rádi za tři body, protože tady je to vždy náročný zápas. Boleslav posílila, má velice dobré a zkušené hráče. Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas venku. Do utkání jsme relativně dobře vstoupili. I když bylo horko, byli jsme v dostatečném pohybu, vytvořili jsme si nějaké příležitosti, ale neproměnili jsme je. Udělali jsme jednu chybu v defenzivě, ale jinak byl od nás první poločas dobrý. Zápas se zlomil, protože domácí hráli v deseti. Náš výkon se ve druhé půli zhoršoval, posledních dvacet minut bylo hodně špatných. Neproměňovali jsme šance, bylo to zajímavé do posledního momentu. Uklidnil nás až druhý gól. Měli jsme zápas zlomit dřív.“

Jak moc jste si oddechl, když video odvolalo gól Jiřího Skaláka?

„Samozřejmě jsem si oddechl. Boleslav by vedla 1:0 a tady je to vždy těžký zápas, zvlášť na začátku ligy. Domácí mají spoustu dobrých hráčů, kteří hráli i ve Slavii. Vždy je těžké zápasy otáčet, kór venku.“

Mladá Boleslav - Slavia: Skalák odstrčil Oscara a přeloboval Koláře, gól! Ale zasáhl VAR

Jan Kuchta byl při prvním brance odměněn za pracovitost. Souhlasíte?

„Ano. Už Ibra (Traoré) dobře dostoupil hráče, dostal ho pod tlak, Honza v tom pokračoval. Tohle jsou věci, které nejsou moc vidět. Do téhle pozice jdete třeba dvacetkrát nebo čtyřicetkrát a nic z toho není, ale je důležité v tom pokračovat, pak se vám to jednou takhle vrátí. Tuhle práci děláte často, je to spousta naběhaných metrů. Jsem rád, že se to Kuchtičovi zase jednou vrátilo.“

Boleslav přišla na konci první půle o vyloučeného Vojtěcha Smrže. Proč jste při početní výhodě nebyli přesvědčivější?

„Bylo nás o jednoho víc, vedli jsme. I proto jsme dávali nahoru rychlé hráče jako Standu Tecla nebo Ivana Schranze, abychom si z brejkových situací něco vytvořili. Ale náš výkon se o dost zhoršil. Pak i opticky měli domácí víc místa. Měli jsme na hřišti takovou kvalitu, že jsme si měli s touhle situací poradit líp. I když jsme vstoupili dobře do druhé půle, ale pak jsme znervózněli, zbytečně jsme odkopávali některé míče.“

Potvrdilo se, že se vás pořád trápí finální fáze?

„Samozřejmě ano. Pozic bylo hodně. Ať už vyložených, nebo jiných. Třeba jsme šli někdy v 82. minutě tři na dva, už se skoro nikdo nevracel, mohli jsme ji dohrát. Místo toho přišla zblokovaná střela, Šeda měl míč v ruce a naopak šli do protiútoku domácí. Chybí nám určitá sehranost, sestava se hodně točí z různých důvodů. Chybí nám klid okolo vápna. Potřebujeme nějaký zápas, kdy to rychle vyřešíme, aby se hráči uklidnili body. Na Ivanovi (Schranzovi) to bylo vidět, šanci proměnil. Ostatní ne.“

Proč jste se rozhodl udělat oproti úternímu zápasu s Ferencvárosem sedm změn v sestavě?

„Některé byly vynucené. Plavšič, Olayinka, Bah, Kačaraba, ti všichni nehráli ze zdravotních důvodů. Ondru Kúdelu zase potřebujeme rozehrát, protože už mu chybí v Evropě jen jeden zápas. Navíc tady to byl těžký zápas, potřebovali jsme ho na hřišti. Při absenci Bóři (Jana Bořila) je důležité mít na hřiště nějakého lídra, což Ondra je. Některé změny byly kvůli výkonnosti, chtěli jsme taky vidět některé hráče, protože na tréninku vypadají dobře.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Slavia 0:2. Sporný (ne)gól, po červené kartě dominovali hosté

Jak to vypadá se Srdjanem Plavšičem, Peterem Olayinkou a Janem Bořilem?

„U Srkiho (Plavšiče) je to na delší dobu, tam je vážné porušení vazů, minimálně tři týdny bude chybět, pak se uvidí. To je asi nejvážnější absence, chodí o berlích. U ostatních uvidíme. U Petera Olayinky se ozvalo starší zranění, dostal ránu do stejného místa na noze, kde má šroub. Otéká mu to při jakékoliv námaze. Uvidíme, jak se nám budou ti hráči vracet.“

Proti vám nastoupil Milan Škoda, který je slávistickou legendou. Jaké setkání to pro vás pro všechny vůbec bylo?

„Chystali jsme se celkově na Boleslav, mají zajímavé mužstvo. Ten tým je nabitý jmény, zkušeností, kvalitou. Škoďák mohl dát ještě víc gólů, než zatím za první kola dal. Hraje výborně. Kluky zná, což je vidět. Jsou tu zkušení hráči, kteří dodají týmu klid.“