Vrba: Spravedlivá remíza, mohlo to skončit 5:5. Jak to vypadá s marody?

První tři kola zvládla bez šrámů, v sobotu večer ale Sparta poprvé zakrvácela. Na Bohemians totálně prohospodařila první poločas, po kterém se dostala do manka. Po změně stran sice favorit šlápl na plyn a rychle vyrovnal, i přes několik dobrých šancí ale na obrat nedosáhl. „Remíza je asi spravedlivá, klidně to mohlo skončit 5:5,“ hodnotil kouč Letenských Pavel Vrba.

Ztratili jste na Bohemians dva body především kvůli nezvládnutému prvnímu poločasu?

„Ano, to byl důvod, proč jsme nevyhráli. Když to mám srovnat, v tom prvním jsme ztratili spoustu balonů, byli nepřesní v rozehrávce. Měli jsme tam dvě dobré střely, ale naše hra byla strašně pomalá. Ztráty zapříčinily to, že soupeř měl několik závarů. Mohli jsme prohrávat výrazněji.“

Bohemians - Sparta: Nádherná kombinace Klokanů, Dostál doklepl do prázdné! 1:0

Přesto jste měli dost šancí, abyste skóre otočili. Souhlasíte?

„Na to si asi budou stěžovat oba mančafty. Mohlo to skočit třeba 5:5... Z tohoto pohledu je to asi spravedlivé, Bohemka byla lepší první poločas, my ten druhý.“

Proč jste se rozhodl sáhnout do složení stoperské dvojice a místo Panáka vsadil na Štetinu?

„Lukáš Štetina předtím hrával, teď měl zdravotní problémy. Ale už dva týdny s námi trénuje, proto jsme ho zařadili. Panák byl k dispozici, i když víme, že když má hrát tři týdny v týdnu, není to optimální. Proto jsme zvolili tohle složení.“

Bohemians - Sparta: Pavelka z voleje nádherně zavěsil za Le Gianga, 1:1!

Jak to vypadá s návratem dalších marodů?

„Máme momentálně šest zraněných hráčů, kteří nejsou k dispozici. U některých je to dlouhodobé, třeba u Ládi Krejčího staršího a Caspera Höjera. U ostatních je to otázka tří nebo čtyř týdnů. Většina z nich by měla být po reprezentační pauze v pořádku.“

Pod vaším vedením Sparta zatím otočila pouze jedno venkovní utkání, hned to první v Olomouci. Čím to je?

„My jsme hlavně moc zápasů otáčet nemuseli. Ani nevím, kolik jich bylo... Teď se nám to bohužel nepovedlo.“