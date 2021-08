Co ukázala Sparta: Defenzivní chaos, souboj brankářů i další neobrat

Stoprocentní nebude ani v této sezoně. Sparta narazila už ve 4. kole. Z vršovického Ďolíčku vykutala pouze bod. Dlouho to navíc vypadalo, že by Bohemians mohli po 20 letech nad rudými zvítězit. Ovšem to už svěřenci Pavla Vrby nedovolili. Na pochvalu to však mít nebudou. Do očí bil především chaos v obranných řadách a chabá produktivita.