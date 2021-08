SESTŘIH: Liberec - Plzeň 0:1. Řezník poslal Viktorii na první místo

Podceňovaná parta z Plzně, která měla dle předsezonních predikcí sledovat boj o titul z dálky, vede po čtyřech kolech FORTUNA:LIGU. Výstup na první místo tabulky zosnovala v Liberci, kde udeřil ještě nedávno odepisovaný muž Radim Řezník. „Je to odměna pro kluky, protože dobře pracují,“ řekl trenér Michal Bílek. Vítězství 1:0 těší Viktorii dvojnásob. Poprvé v ročníku – a po sedmi soutěžních duelech – udržela čisté konto. Co Liberec? Stůně na úplném dně tabulky.

Na tiskové konferenci před startem sezony se Matěj Hybš posadil do křesla a na otázku, co chce s týmem dokázat, zcela suše odvětil: „Postoupit do základní skupiny evropských pohárů a vyhrát ligu.“

Sebevědomé prohlášení, hlavně jeho druhá část, vyvolala mírný úsměv na rtech, s notnou dávkou pichlavé ironie a sarkasmu byla fanoušky napříč republikou glosována na sociálních sítích. Jenže Plzeň rozjela ročník uhrančivým stylem. V neděli zvítězila v Liberci a ze čtyř ligových zápasů sebrala plný počet dvanácti bodů. Nikdo v Česku není lepší!

„Před zápasem jsem hráčům říkal, že v případě vítězství se dostaneme na první místo,“ zmínil Michal Bílek pochopitelnou formu motivace. „Neinkasovali jsme, měli jsme tři tutové šance. Škoda, že jsme jednu ze dvou neproměnili. Jsem rád, že jsme to tady dobyli, protože vyhrát v Liberci není jednoduché. První místo je odměnou pro kluky, protože dobře pracují. Nebyl ligový zápas, kdybychom měli problém s přístupem,“ dodal.

Proměna Viktorie bije do očí. Když minulý rok v srpnu přijela se slovenským trenérským týmem do Liberce, dostala ukrutně naloženo. 1:4. Byl to malér. Západočeši nebyli absolutně schopni čelit síle soupeře.

Uběhlo dvanáct měsíců a Plzeň vypadala pod Ještědem úplně jinak. Konsolidovaná. Organizovaná. Pečlivá. Koncentrovaná. Připravená se rvát. Připravená běhat. Bojovat. Nechat na trávníku absolutní maximum, byť je zrovna v šíleném zápřahu a má v nohách čtyři anglické týdny v řadě.

Zase brala vítězství, zase bylo vydřené, ale to je právě ta největší změna oproti předešlým ročníkům. Plzeň se nejde do zápasů bavit, ale tvrdě pracovat. Je to přístup, který Michal Bílek bezpodmínečně vyžaduje.

Bylo to znát i v Liberci. Naoko to nebyla žádná fotbalová hitparáda, víc boje než pohledných akcí, přesto jste vnímali, že si Plzeň jde cílevědomě za triumfem. Mohla vyhrát i o víc branek, v závěru zase dostat gól.

Nicméně rozhodujícím momentem utkání byl naprosto precizně zatočený trestný kop, hlavička Jhona Mosquery a vítězná dorážka Radima Řezníka. Chlápka, který byl v letním období odloženým zbožím na tržišti. Obchod se nakonec nekonal a někdejší reprezentant se rozehrál do solidní formy. V Liberci se trefil už podruhé v ročníku. Stejně jako proti Mladé Boleslavi znamenal jeho úder na zadní tyči tři body.

„Nevěděli jsme, jak to s Radimem bude. Vypadalo to, že s námi nezůstane. Nakonec jsme si ho kvůli velké marodce stáhli z béčka. Zvládá to velmi dobře. Na postu pravého beka má konkurenci v Milanu Havlovi. Oba jsou ofenzivní, schopní dát gól. Jsem rád, že šanci, kterou dostal, čapnul,“ těší plzeňského trenéra.

Liberec je po čtyřech kolech na úplně opačném konci tabulky. Poslední. S jedním bodem za remízu s nováčkem z Hradce Králové. Jinak nic. I proti Plzni tým ukázal, že na úvod sezony žije v křeči. Jan Mikula trefil za stavu 0:0 tyč, ze závarů ke konci zápasu také nic nevykvetlo.

„Kluci odvedli maximum, na vstřelení branky nám ale chyběla kvalita. Je pořád začátek sezony, měli jsme velmi silné soupeře, doma pohárové účastníky, proti Hradci jsme hráli v deseti. Jdeme krůček po krůčku nahoru, něco nám tam ještě chybí,“ připustil trenér Pavel Hoftych.

Už ve čtvrtek Viktoria zahájí play off Konferenční ligy domácím zápasem s CSKA Sofia (19.00).

SESTŘIH: Liberec - Plzeň 0:1. Další vydřená výhra, Viktoria jde do čela. Rozhodl Řezník

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 52. Řezník Sestavy Domácí: Knobloch – Koscelník, Chaluš, Mikula (C), Fukala – Gebre Selassie, Faško (77. Purzitidis) – Nečas (77. Ch. Frýdek), Jan Matoušek (56. Rabušic), Gembický (56. Mészáros) – Rondić. Hosté: A. Hruška – Řezník, Kaša, Pernica (C), Hybš – Bucha (46. Káčer), Janošek, P. Šulc (89. Brabec) – Kayamba (63. Ba Loua), Mosquera (69. Falta) – Chorý (69. Beauguel). Náhradníci Domácí: Vliegen, Purzitidis, Michal, Frýdek, Mészáros, Rabušic, Novotný Hosté: Tvrdoň, Beauguel, Falta, Brabec, Havel, Ba Loua, Káčer Karty Domácí: Koscelník Hosté: Pernica, Chorý, A. Hruška, Janošek, Brabec, Hybš, Káčer Rozhodčí Hrubeš – Antoníček, Hurych; VAR: Adam, AVAR: Štěrba Stadion Stadion U Nisy, Liberec Návštěva 3890 diváků

Liberec - Plzeň: Gebre Selassie se probíjel k zakončení na přední tyči po Frýdkově centru

Liberec - Plzeň: Frýdek si potáhl míč středem hřiště, Hrušku ale nepřekvapil

Liberec - Plzeň: Ba Loua sám před Knoblochem! Ale tutovku znovu zahodil

Liberec - Plzeň: Káčer chtěl obejít Knoblocha, Ba Loua nedorazil do sítě

Liberec - Plzeň: Fukala hledal Rondiče, který v těžkém souboji hlavičkoval na bránu

Liberec - Plzeň: Mosquera nastartoval Ba Louu, ten zakončil těsně vedle!

Liberec - Plzeň: Faško zakroutil standardku z dálky o metr vedle tyče

Liberec - Plzeň: Nečasův centr našel Rondičovu hlavu, Hruška pokus chytil

Liberec - Plzeň: Řezník na zadní tyči dorazil míč do sítě, 1:0 pro Viktorii!

Liberec - Plzeň: Hruška nedostihl Faškovu standardku, Mikula hlavičkoval vedle

Liberec - Plzeň: Obrovská šance Viktorie! Ale Chorý jen šlápl na Knoblochovo břicho

Liberec - Plzeň: Rondič se probíjel do zakončení po Mikulově střele