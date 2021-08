Svědíka naštval sudí. Koučoval jsem i v kabině, popsal po svém vyloučení

Prý jste sledoval poslední minuty s vyloučeným Danielem Marečkem v kabině na jeho telefonu. Můžete to popsat?

„Já jsem to ani nesledoval. Chodil jsem sem a tam. Pochodoval jsem po kabině a v podstatě jsem i koučoval. (úsměv) V zápase mám emoce, už jsem takový. Vím, že si na to musím dávat pozor. Ale těžko se to mění. Když je ve mně křivda, kór po té první žluté, je to pro mě jako červený hadr.“

Kromě té nedisciplinovanosti jste odehráli slušný zápas…

„Od začátku, snad kromě prvních deseti minut, jsme pracovali na tom, abychom si vytvářeli šance a dostali soupeře pod tlak. Myslím, že se nám to dařilo. V prvním poločase jsme měli čtyři stoprocentní šance. Buď něco chytil brankář, anebo jsme to pokazili ve finální fázi. Hradec jsme skoro do ničeho nepouštěli, hráli jsme opravdu dobře. Sbírali jsme odražené balony, dobře jsme kombinovali. Měli jsme náběhy za obranu. Pokračovalo to až do gólové situace. Vedli jsme 1:0, bohužel potom došlo k vyloučení.“

Zbytečnému, co?

„Musím říct, že zaslouženému. Ale my si uděláme sami. Místo, abychom měli Vencou Jurečkou šanci, musíme jeho špatné zpracování hasit Danem Marečkem. V tu chvíli to řešil zbrkle a s nevhodnou intenzitou. A zase jdeme do vyloučení. Pak jsem se nechal unést i já.“

Čím?

„Atmosférou a nepřesnými výroky. Ty věci se hromadily. Když jsme hráli v Plzni, rozhodčí nás někdy v patnácté minutě upozorňuje, že náš gólman zdržuje. Teď chodil Fendrich pro balony pomalu a celý poločas se nic nedělo. Začala druhá půle, vedeme 1:0 a rozhodčí za námi přijde, že máme zrychlit hru. Nevím, jestli pravidla platí pro všechny nebo pro koho teda. Bylo to chaotické rozhodnutí a další byla i ve hře. Děkuji klukům za to, že to v závěru zvládli a máme zasloužené tři body.“

Jste naštvaný i na sebe, že jste se neudržel?

„Je moje chyba a nedisciplinovanost, že jsem se nechal vyloučit. V první fázi jsem se vztekl spíš pro sebe, že měla být žlutá karta pro Radu. Neschovávám se za to. Ale ta žlutá od čtvrtého rozhodčího byla zbytečná. To vyloučení potom už bylo po právu.“

Jak hodnotíte výkon útočníka Václava Jurečky, který úžasně bojoval, dostával se do koncovky, ale v ní opakovaně shořel?

„Je to škoda. Celý tým na to pracuje. Takový zápas může přijít, ale zase to nesmí být pořád. Takové šance bychom měli proměňovat. Spíš mi od něj vadí jiné věci. Kdyby to jednou prostrčil Milanovi Petrželovi, mohl jít sám na bránu. A pak z jeho špatného zpracování pramenila červená karta. Tyhle laciné ztráty vedou k tomu, že se mužstvo oslabí. Místo abychom dali soupeři dva, tři góly, hrajeme to na 1:0. Ale důležité pro nás je, že si šance pořád vytváříme. Je škoda, že jich neproměníme víc a neodměníme lidi více brankami.“

Proč nebyl ani na lavičce Rigino Cicilia, který už po trestu mohl hrát?

„Regi dostatečně nepracuje na tréninku, nevešel se do nominace. Pokud si to neuvědomí a nepřidá, nebude se ani do ní dostávat. Pravidla platí pro všechny stejná.“