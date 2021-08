Almási: Chci se v Baníku bavit fotbalem, reprezentace je sen

Kde se ve vás vzala taková energie při té akci?

„Už v prvním poločase jsem viděl, že by to rychlostně proti stoperům mohlo jít. Když mi přišel míč na nohu, věděl jsem, že ho musím seknout a jít dál. Zvedl jsem hlavu a dal to Tetourovi, který pěkně zakončil.“

Nechtěl jste to vzít na sebe?

„Byl jsem dost z úhlu, takže střelba nepřicházela v úvahu. Dokonce jsem tam ještě viděl i Kuzmu, ale Tety byl v lepší pozici. Dal gól, takže jsem dobře vybral.“ (úsměv)

A přispěl k tomu, že Baník opět vstřelil tři branky. Celkem už jedenáct.

„Dáváme hodně gólů, je to dobrá bilance. Ale stále je to začátek, řešíme fakt každý zápas zvlášť. Teď chceme bodovat i na Slavii, doufám, že střelecká forma nám vydrží.“

Kdy to střelecky rozbalíte i vy?

„Gólů jsem mohl dát víc než jeden, ale tým šlape. Hodně hráčů střílí branky, nejen útočníci. Já měl šance hlavně s Jabloncem, pak už moc ne. Chybí asi trošku štěstí, ale budu dělat to nejlepší, co umím, a určitě to začne padat. Seznámil jsem se s českou ligou, už vím, co od stoperů očekávat.“

Jaká tedy česká soutěž je?

„Určitě kvalitnější než slovenská, ale podobně tvrdá a soubojová jako ruská liga. Je málo času a prostoru na hru s balonem, proto je někdy účinnější mít kvalitní protiútok.“

To vám s Nemanjou Kuzmanovičem zatím jde, že?

„Cítíme jeden druhého, víme o sobě. Já se mu snažím dělat prostor, aby mohl nabíhat, ale viděli jste, že i já umím nabíhat. (smích) Zatím to klape, ale nechtěl bych to zakřiknout.“

Devět bodů berete?

„Škoda, že není dvanáct, ale nemůžeme chtít všechno. Jsme za devět všichni šťastní, za čtyři zápasy je to dost dobré. Pořád však jen na podzim zbývá patnáct utkání, musíme pokračovat, abychom byli na špici.“

To je váš cíl v Ostravě?

„Chci se hlavně bavit fotbalem, od angažmá v Baníku si slibuji hodně. Do každého zápasu jdu s tím, že si ho chci užít, že chci dávat góly a nahrávat na ně. A samozřejmě bojovat o nejvyšší příčky, to je jasný cíl.“

K tomu potřebujete kvalitní konkurenci i lavičku, což se proti Pardubicím potvrdilo, viďte?

„Člověka to posouvá dopředu, bez toho by se člověk uspokojil a podvědomě třeba netrénoval naplno. Jsem za to rád, ostatní útočníci jsou tu kvalitní, zbytek je na trenérovi. Já se snažím každý den bojovat o základní sestavu.“

A co takhle výhledově bojovat o nominaci do seniorské reprezentace Slovenska?

„To je strašně těžká otázka... Samozřejmě to sleduji, je to sen. Na EURO jsem byl mezi náhradníky, když dám ještě nějaký gól, třeba by to mohlo vyjít. Ale teď se opravdu soustředím jen na Baník. Nároďák by pro mě byl bonus. Nepředbíhám, prostě makám.“

Ukázat se můžete i příště na půdě Slavie...

„Podle jednoho zápasu se nepozná, jak na to jsme, ať už to dopadne jakkoli. Ale určitě to bude těžké, co se týče jmen, jde asi o nejlepší tým české ligy. Moc se těším, nevzdáváme se.“

To by vám fanoušci ani nedovolili.

„Je super, jak nás podporují. Po covidové době jich přišlo šest tisíc, předtím bez nich to bylo špatné, když nemohli chodit na fotbal. Atmosféra v Česku se mi moc líbí.“