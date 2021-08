Koscelník: Výkony se zvedají, snad to za chvíli půjde. Co jeho budoucnost?

Plzeň jste dokázali potrápit, duel ovšem opět končíte bez bodu i vstřeleného gólu. Mohli jste využít těžkého programu soupeře víc?

„Je jasné, že se na tabulku nedívá dobře. Hlavně proto, že jsme Liberec, kterému se obvykle daří víc. Ale jak říkal už předtím trenér… Máme nové mužstvo, odešli tahouni a kádr se zatím nedoplnil. Nechci se na to vymlouvat, ve Slovanu jsem už čtvrtou sezonu, je to pořád dokola. Myslím ale, že se postupem času dostáváme do hry a vše vypadá trochu lépe. To je pozitivní.“

A co tedy konkrétně chybělo? Znovu se vám dařilo soupeře dobře napadat.

„Trochu klidu ve finální fázi a kvalita. Všichni pracujeme na zlepšení, jsme silný tým, který má předpoklady situaci zvládnout. Vzpomněli jsme si na minulý zápas, proti Hradci nám presink vycházel, zkoušeli jsme napadat znovu. Taktika celkem fungovala, dostávali jsme se do pološancí. Škoda jen standardky, kdy napálil tyč Jan Mikula. Výkony se zvedají, za chvíli to snad půjde.“

Vy jste naopak ze standardní situace po vašem faulu inkasovali...

„Opět škoda. Nezvládli jsme stejným způsobem utkání minulé kolo, teď se inkasovaná branka opakovala. Budeme na tom muset zapracovat. Standardky jsou jedna z možností, kterou se rozhodují zápasy. My jich nevyužíváme, soupeř ano.“

Po EURO to příliš nevypadalo, že byste se vracel do Slovanu, nakonec ale v klubu pokračujete. Je reálné, že zůstanete až do zimy?

„Komunikoval jsem s koučem Pavlem Hoftychem. Říkal jsem mu, že pokud nedorazí nějaká konkrétní nabídka nedojde a nikdo se s klubem nedohodne, budu dál hráč Slovanu. Nepřemýšlel jsem nad tím nijak víc, jsem liberecký hráč a budu na hřišti odevzdávat stoprocent.“